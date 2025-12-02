Estados Unidos aprueba la venta de Citgo por $5.890 millones; PDVSA pierde su principal activo en el exterior

La filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, la compañía CITGO, fue recientemente adquirida por la empresa Amber Energy - filial del fondo de inversión Elliott Investment Management – por un valor de $5.890 millones. La operación fue autorizada el pasado 27 de noviembre por el juez Leonard Stark del distrito judicial de Delaware (Estados Unidos).

De acuerdo al portal de noticias Efecto Cocuyo, el traspaso de la que es considerada como una de las joyas de la corona de PDVSA, implica la pérdida de ganancias que oscilaban entre los $700 y $1.200 millones anuales en flujo de caja libre que ello suponía para el presidente venezolano Nicolás Maduro, en concepto de remesas y créditos de combustible.

La venta de Citgo también supondría el corte total de suministro de gasolina subsidiada de Estados Unidos a Venezuela, tomando en cuenta que la compañía basada en Estados Unidos enviaba entre 80,000 y 120,000 barriles diarios de gasolina al mes bajo esquemas de trueque o pago diferido, según menciona Efecto Cocuyo.

El sitio web recalcó además que el dinero de la operación de venta tampoco pararía a las arcas del Estado venezolano ni a la compañía PDVSA, sino a un grupo de acreedores entre los que están las sociedades Crystalex, ConnocoPhillips, entre otros.

Es así que el traspaso de Citgo a esta sociedad estadounidense supondría en la práctica que PDVSA quedaría reducida a ser una empresa de carácter nacional, cuyas operaciones se limitarían exclusivamente al territorio venezolano.

A la par de la crisis económica que vive el país sudamericano desde hace varios años, PDVSA registró su producción de barriles de petróleo en mínimos históricos – situándose en menos de 90.000 – y sin capacidad de refinar su crudo pesado en el exterior. Por lo cual, la pérdida de Citgo en manos de PDVSA también implica la imposibilidad de tener un acceso directo al mercado estadounidense, el único y el rentable del mundo para los crudos pesados.

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez rechazó la resolución judicial estadounidense este martes 2 de diciembre, y la calificó de “vulgar despojo”, al tiempo que señaló que la resolución judicial certifica que la libertad de inversiones y la seguridad jurídica no están garantizadas en Estados Unidos. Acto seguido, aseguró que se perseguirá con la ley a los que señala como responsables de una transacción que el régimen de Maduro considera ilegítima.

“La inminente venta de Citgo constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela en complicidad con María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó, Julio Borges, y el grupo de delincuencia organizada autodenominado Asamblea Nacional del 2015”, señaló Rodríguez, atribuyendo la operación de venta a la oposición venezolana.

La operación financiera se registra en momentos en los que Washington aumenta la presión contra Maduro, con el fin de que abandone el poder al considerarlo líder del ‘Cártel de los Soles’.