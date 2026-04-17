Expo Vivienda CAPAC 2026 abre sus puertas en Panamá: precios y fechas

La principal feria inmobiliaria del país regresa en un momento particular para el sector.

La Expo Vivienda CAPAC 2026 abre sus puertas en el Panama Convention Center, en medio de una desaceleración en la compra de viviendas en Panamá, marcada por un consumidor más cauteloso y condiciones financieras más exigentes.

Lejos de frenar el interés, el evento se presenta como una plataforma clave para reactivar el mercado y conectar a compradores con nuevas oportunidades.

Fechas, lugar y precio de entrada

La feria se llevará a cabo del 16 al 19 de abril de 2026 en el Panama Convention Center, uno de los espacios de eventos más importantes del país.

El acceso se mantiene a precios accesibles:

Entrada general: B/.2.00

Jubilados y mayores de 12 años: B/.1.00

Se trata de un costo bajo considerando la cantidad de opciones, asesorías y oportunidades que se concentran en un solo lugar.

Un evento en medio de la desaceleración inmobiliaria

El contexto actual del mercado inmobiliario panameño muestra una reducción en el ritmo de compra de viviendas.

Factores como el aumento en las tasas de interés, mayores requisitos de financiamiento y una postura más prudente por parte de los compradores han influido en esta tendencia.

Sin embargo, este escenario no ha detenido iniciativas como la Expo Vivienda CAPAC. Por el contrario, el evento cobra mayor relevancia al funcionar como un punto de encuentro estratégico entre oferta y demanda.

Durante la feria se contará con la participación de más de 100 promotoras y diversas entidades financieras donde los interesados tendrán una vitrina de más de 300 proyectos habitacionales ubicados en la Ciudad de Panamá, Panamá Oeste, playas y otras regiones del interior.

Más que una feria, un termómetro del mercado

Este tipo de eventos no solo impulsa ventas, sino que también refleja el estado real del sector inmobiliario. En momentos de crecimiento, acelera la colocación de viviendas; en periodos de ajuste, se convierte en un espacio de oportunidades para compradores estratégicos.

La necesidad de vivienda se mantiene constante, incluso cuando el ritmo de compra disminuye. Lo que cambia es el comportamiento del consumidor y las condiciones del mercado.