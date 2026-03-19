Expo Vivienda Capac 2026 proyecta transacciones por $80 millones impulsadas por nueva ley de interés preferencial

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) se prepara para la vigésima tercera edición de Expo Vivienda Capac 2026, con la meta ambiciosa de generar alrededor de $80 millones en transacciones hipotecarias.

El evento se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en el Panama Convention Center, en una coyuntura clave para el mercado residencial, tras la entrada en vigor, en enero de este año, de la nueva Ley de Interés Preferencial.

La presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, destacó que este marco legal representa un alivio directo para las familias, ya que el incentivo a la tasa de interés se traduce en una reducción inmediata de la mensualidad hipotecaria.

“Esta ley representa un alivio para miles de familias que aspiran a comprar una vivienda, ya que permite que el incentivo a la tasa de interés se refleje directamente en la mensualidad de la hipoteca, facilitando el acceso al financiamiento”, explicó Orillac.

Según el gremio, el foco de la demanda se mantiene en el segmento de viviendas de hasta $120,000, un rango crítico para ampliar el acceso habitacional y reducir el déficit que enfrenta el país.

Desafíos y oportunidades del mercado

Para el presidente del Comité de Ferias de la Capac, Arturo Sáenz, el evento es la respuesta estratégica al reto de conectar un inventario importante de viviendas desarrolladas por el sector privado con las familias que necesitan financiamiento.

Sin embargo, uno de los principales retos del mercado residencial es lograr que la oferta disponible llegue a las familias que la necesitan, un proceso estrechamente vinculado al acceso al financiamiento, los niveles de ingreso y las condiciones del mercado hipotecario, expresó Sáenz.

En un solo recinto, los asistentes podrán comparar más de 300 proyectos distribuidos en diversas zonas del país, contando con asesoría directa de instituciones financieras que ofrecerán condiciones especiales, como facilidades en el abono inicial y promociones exclusivas.

Logística y acceso

La feria contará con más de 100 expositores y espera recibir a más de 10,000 personas. Para facilitar la asistencia, la Capac ha dispuesto transporte gratuito desde la estación del Metro 5 de Mayo. Los horarios de atención serán: jueves y viernes: 3:00 p.m. a 9:00 p.m.; sábado: 1:00 p.m. a 9:00 p.m.; y domingo: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Con un costo de entrada de $2.00 para adultos ($1.00 para jubilados y adolescentes), disponibles en línea y taquilla, la feria no solo funcionará como un centro de transacciones, sino también como un espacio de formación con charlas sobre planificación del hogar y procesos de compra, reafirmando el compromiso del gremio con el crecimiento económico nacional.