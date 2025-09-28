Factores clave para atraer inversión en semiconductores: ¿cómo se posiciona Panamá?

Las empresas de semiconductores no se instalan en cualquier país. Según el estudio 'Attracting chip investment: Industry recommendations for policymakers' de la Asociación Americana de Semiconductores (SIA), evalúan cuidadosamente si el entorno ofrece cinco factores clave: 1. Costos de inversión y operativos. 2. Mano de obra especializada. 3 Infraestructura adecuada. 4 Entorno regulatorio favorable. 5 Ecosistemas integrados de innovación.Panamá, aunque no produce chips, presenta fortalezas reales en varios de estos aspectos y está trabajando activamente en otros para cerrar brechas y atraer inversión tecnológica.