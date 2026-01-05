Feria de las Flores y el Café de Boquete proyecta un impacto económico de $20 millones

Además de la feria de Boquete, en el mes de enero se realizará en Veraguas, la Feria Turística de Playa Pixvae, en Coiba, del jueves 15 al 17 de enero, la Feria de La Sandía en Calobre, del 23 al 25 de enero, y la Feria de Santa Fe, del 29 de enero al 2 de febrero. También en enero se llevará a cabo la Feria de San Sebastián de Ocú en Herrera, desde el 21 al 25 de enero, la Feria de La Chorrera, en Panamá Oeste, del 21 de enero al 1 de febrero y la Feria de la Naranja, en Penonomé, Coclé, del 28 de enero al 1 de febrero.'El Ministerio de Desarrollo Agropecuario se prepara atender más de 30 ferias nacionales; y Chiriquí se abre con más de 10 ferias'. subrayó Miriam Urriola, secretaria del patronato.