Feria de las Flores y el Café de Boquete proyecta un impacto económico de $20 millones

La edición número 53 de la Feria de las Flores y del Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí, en Panamá, comienza mañana 7 de enero, con novedades y una proyección económica que la consolida como uno de los eventos de mayor impacto productivo y turístico del país en el arranque del año.

Según fuentes oficiales, esta edición tiene como lema “Siempre espectacular” y se perfila como un importante generador de ingresos para la provincia de Chiriquí y para la economía nacional, impulsando sectores como la agricultura, el comercio, el turismo y los servicios.

“Este año tenemos muchas novedades con actividades en tarimas y en los jardines, donde también se ha hecho una fuerte inversión”, dijo Tomás Ruiz, presidente del patronato de la feria, en conferencia de prensa reciente.

Kalizol Caballero, directora nacional de Ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), destacó que estos eventos cumplen una función clave como plataformas de dinamización económica, al conectar la producción local con el consumo interno y el flujo de visitantes.

“Las ferias son el corazón que mueve la economía de los pueblos”, dijo Caballero.

La Feria de las Flores y el Café es un evento anual que desde hace varios años destaca la belleza floral y la calidad de los cafés locales, atrayendo a visitantes con actividades culturales, desfiles y degustaciones que resaltan la rica tradición agrícola de la zona.

La versión de la festividad este año, adelantó Ruiz, se espera la llegada de más de 200,000 visitantes durante los doce días del evento (del 7 al 18 de enero), superior a las proyecciones de versiones anteriores. En 2024 entraron más de 185,000; en 2025 se esperaban 190,000 y superaron los resultados esperados, por lo que se elevó las proyecciones de este año a 200,000.

Ruiz destacó que este volumen de asistencia se traduce en una mayor demanda de alojamiento, transporte, gastronomía y actividades recreativas, con un impacto económico proyectado en $20 millones para la economía nacional, por encima de las proyecciones anteriores. En 2025, el impacto económico de la feria fue de $25 millones, superior a las perspectivas de la versión anterior del evento ferial.

El presidente del patronato ferial añadió que el efecto sobre el empleo también es significativo. Se estima que la feria genere alrededor de 200 puestos de trabajo directos, además de unos 2,000 empleos indirectos, vinculados principalmente a artesanos, microempresarios, productores y empresas proveedoras, subrayó Ruiz. Este movimiento laboral temporal representa una fuente clave de ingresos para familias y pequeños negocios de la región.

Desde el punto de vista productivo, el pabellón agrícola de Boquete se posiciona como un eje estratégico del evento. En este espacio se exhibirán hortalizas, frutas y café de altura, en sus diversas presentaciones y procesos, productos que no solo fortalecen la identidad agrícola de la zona, sino que también abren oportunidades de comercialización y valor agregado para los productores locales, detalló la jefa del MIDA en Boquete, Osiris Bocanegra.

Agregó que el MIDA también ha programado un encuentro de productores para el 15 de enero, así como una cosecha de hortalizas dirigida a niños de la comunidad, el 18 de enero.

La oferta cultural y turística, que incluye 37 jardines temáticos y la incorporación de 14 nuevas especies de flores, entre ellas: chabelitas, begonias, petunias, celosías, geranios y novios, que complementan el atractivo económico del evento, mencionó el presidente del patronato del evento ferial.

Aunque enero contempla otras ferias a nivel nacional, la Feria de las Flores y del Café se mantiene como el principal catalizador económico del calendario ferial, al concentrar volumen de visitantes, generación de empleo y un derrame económico que beneficia de forma directa e indirecta a múltiples sectores productivos.