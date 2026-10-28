Fideicomiso Ecológico y canjes de deuda: Panamá moviliza más de $160 millones para conservar la naturaleza en 35 años

La Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Natura) ha movilizado y gestionado más de $160 millones para la protección del patrimonio natural panameño desde su creación en 1991, mediante el Fideicomiso Ecológico de Panamá (Fideco) y canje de deuda por naturaleza. Así lo informó su directora ejecutiva, Rosa Montañez, al hacer un balance del impacto de la organización, reconocida como el primer fondo ambiental de Panamá y uno de los más antiguos de la región. El Fideco, creado en 1995, se encuentra bajo la administración de Natura, así como también los mecanismos de canje de deuda por naturaleza destinados a los parques nacionales Chagres y Darién. Además, la entidad opera como la agencia nacional implementadora del Fondo de Adaptación, a través del cual ha liderado dos proyectos de alcance nacional. “Los fondos de la Fundación Natura provienen principalmente del Fideco y de los canjes de deuda. A lo largo de más de 30 años hemos aportado directamente mediante convocatorias públicas a proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales. Estas iniciativas se ejecutan en zonas priorizadas por ser cuencas hidrográficas importantes y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), donde brindamos aportes en especie para la operación, mantenimiento y conservación de un grupo significativo de áreas”, explicó Montañez.

Inversión en campo y resiliencia climática Montañez detalló que los recursos gestionados se destinan a inversiones directas en el terreno, orientadas a la transformación de prácticas agrícolas y ganaderas convencionales hacia modelos sostenibles. Esto permite a los productores locales mantener la generación de ingresos a través de rubros como arroz, ganadería, miel, café y hortalizas, al tiempo que contribuyen a la conservación del entorno. Además de los fondos históricos, Natura capta recursos de cooperación multilateral y bilateral, así como fondos dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entre estas iniciativas destaca la instalación de sistemas de alerta temprana en cuencas estratégicas —posteriormente transferidos a las autoridades locales— y el desarrollo de sistemas de información para la toma de decisiones productivas. Estas acciones incluyen el establecimiento de mesas agroclimáticas y la emisión de boletines climáticos en las cuencas de los ríos Santa María y Chiriquí Viejo, áreas clave por su alta productividad agrícola, seguridad hídrica, generación hidroeléctrica y biodiversidad. Trabajos similares se desarrollan en la Cuenca del Canal de Panamá y en la provincia de Darién. “Todas nuestras inversiones se realizan directamente a través de proyectos adjudicados por convocatoria en esas zonas, trabajando de la mano con las comunidades, las autoridades locales y los actores del territorio”, señaló la directora ejecutiva de la organización.