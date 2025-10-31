Fiestas Patrias: artesanos revelan costos y tendencias

La llegada de noviembre no solo tiñe a Panamá de rojo, blanco y azul, sino que activa un motor comercial y cultural esencial: el de los artesanos. La venta de vestimenta típica tradicional se dispara durante las Fiestas Patrias, generando un esperado aumento de ingresos que, según algunos artesanos, puede rozar el 50 % en comparación con el resto del año.Sin embargo, en esta temporada alta, los consumidores se encuentran con precios que reflejan tanto el arduo trabajo manual como el incremento en el costo de los insumos, como telas e hilos.