Fitch mantiene la calificación de Panamá en ‘BB+’ por estabilidad macro

<b><a href="/tag/-/meta/fitch-ratings">Fitch Ratings</a></b> confirmó la calificación de riesgo soberano de <b>Panamá en ‘BB+’, con perspectiva estable</b>, al señalar que<b> la economía mantiene fortalezas como un alto Producto Interno Bruto (PIB) </b><i><b>per cápita</b></i><b>, baja inflación</b>, estabilidad derivada de la dolarización y un crecimiento impulsado por el sector logístico y la operación del <b>Canal de Panamá</b>. Sin embargo, la agencia advirtió que el panorama fiscal continúa siendo el principal factor que frena una mejora en la nota.Según el reporte, <b>el país cerraría 2025 con un déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) de 4 % del PIB</b>, una reducción significativa frente al <b>7.4 %</b> registrado en 2024. Este ajuste obedece al incremento de ingresos del Canal y de tributos tras la recuperación de la sequía, así como a efectos estadísticos vinculados a la reforma de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>. Aun así, el déficit del gobierno central alcanzaría <b>6.1 %</b> del PIB, impulsado por mayores transferencias a la CSS.<b>Fitch prevé que la deuda pública continúe en ascenso y cierre 2025 en 67.2% del PIB</b>, <b>por encima del promedio de países con calificación ‘BB’. El creciente costo de los intereses, estimado en 18.8% de los ingresos del Estado en 2025, y la dependencia de financiamiento externo y de préstamos de corto plazo, elevan los riesgos de refinanciamiento hacia 2027 y 2028.</b>La calificadora también cuestionó<b> la debilidad en la transparencia fiscal, los presupuestos con proyecciones optimistas y el limitado espacio político para impulsar reformas estructurales</b> en un contexto de presión por mayores subsidios, salarios públicos y exigencias sociales.En el frente económico, <b>Fitch proyecta que el crecimiento repunte a 3.8 % en 2025</b> gracias a la normalización de <b>las operaciones del Canal y al portafolio de inversiones de la</b> <b>Autoridad del Canal de Panamá</b>, que supera los <b>$8,000 millones</b>. Para 2026 y 2027, el crecimiento rondaría el <b>4 %</b>. La agencia reconoce incertidumbre por la situación de <b>la mina Cobre Panamá</b>, aunque observa señales de mayor apertura pública hacia una eventual reapertura.Entre <b>los factores que podrían presionar una baja en la calificación, Fitch menciona un deterioro mayor de las finanzas públicas, menor crecimiento económico o un escenario de inestabilidad social que afecte la actividad económica</b>. Por el contrario, una consolidación fiscal sostenida y mejoras en gobernanza podrían contribuir a un eventual ascenso de la nota.