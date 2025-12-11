Fitch mantiene la calificación de Panamá en ‘BB+’ por estabilidad macro

Fitch Ratings confirmó la calificación de riesgo soberano de Panamá en ‘BB+’, con perspectiva estable, al señalar que la economía mantiene fortalezas como un alto Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, baja inflación, estabilidad derivada de la dolarización y un crecimiento impulsado por el sector logístico y la operación del Canal de Panamá. Sin embargo, la agencia advirtió que el panorama fiscal continúa siendo el principal factor que frena una mejora en la nota.

Según el reporte, el país cerraría 2025 con un déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) de 4 % del PIB, una reducción significativa frente al 7.4 % registrado en 2024. Este ajuste obedece al incremento de ingresos del Canal y de tributos tras la recuperación de la sequía, así como a efectos estadísticos vinculados a la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS). Aun así, el déficit del gobierno central alcanzaría 6.1 % del PIB, impulsado por mayores transferencias a la CSS.

Fitch prevé que la deuda pública continúe en ascenso y cierre 2025 en 67.2% del PIB, por encima del promedio de países con calificación ‘BB’. El creciente costo de los intereses, estimado en 18.8% de los ingresos del Estado en 2025, y la dependencia de financiamiento externo y de préstamos de corto plazo, elevan los riesgos de refinanciamiento hacia 2027 y 2028.

La calificadora también cuestionó la debilidad en la transparencia fiscal, los presupuestos con proyecciones optimistas y el limitado espacio político para impulsar reformas estructurales en un contexto de presión por mayores subsidios, salarios públicos y exigencias sociales.

En el frente económico, Fitch proyecta que el crecimiento repunte a 3.8 % en 2025 gracias a la normalización de las operaciones del Canal y al portafolio de inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá, que supera los $8,000 millones. Para 2026 y 2027, el crecimiento rondaría el 4 %. La agencia reconoce incertidumbre por la situación de la mina Cobre Panamá, aunque observa señales de mayor apertura pública hacia una eventual reapertura.

Entre los factores que podrían presionar una baja en la calificación, Fitch menciona un deterioro mayor de las finanzas públicas, menor crecimiento económico o un escenario de inestabilidad social que afecte la actividad económica. Por el contrario, una consolidación fiscal sostenida y mejoras en gobernanza podrían contribuir a un eventual ascenso de la nota.