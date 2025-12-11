Centroamérica en transformación: la visión de una ‘startup’ que se expande en la región

En los últimos años, el emprendimiento y las empresas emergentes se han convertido en un motor esencial para el crecimiento económico de Centroamérica.

Los nuevos negocios generan oportunidades de empleo y dinamizan economías locales, inyectando vida a sectores que tradicionalmente habían mostrado bajo crecimiento.

En particular, las empresas en sectores digitales y de alta tecnología, aunque aún representan una proporción pequeña, presentan niveles de productividad por trabajador considerablemente superiores al promedio regional, lo que demuestra que la innovación tecnológica puede potenciar significativamente la competitividad y eficiencia económica.

Tal es el caso de Jumpstart Immigration, una startup que en solo año y medio y liderada por jóvenes latinos, ha acompañado a más de 1,200 personas en sus procesos para migrar, invertir o construir una carrera profesional en Estados Unidos, a través de un camino en el que aseguran transparencia y acompañamiento constante.

Su crecimiento acelerado no es casualidad: combina inteligencia artificial, revisión humana especializada y un enfoque integral que va mucho más allá de la inmigración. Ahora, la empresa anuncia su llegada a Panamá con una visión clara: convertir al país en el centro operativo de su expansión en Centroamérica.

Para Fabiano Rocha, cofundador de Jumpstart, Panamá reúne todos los elementos que una plataforma global de movilidad necesita: un ecosistema de startups en ascenso, conectividad estratégica con Estados Unidos y una generación de profesionales y emprendedores cada vez más orientados al mundo.

“Panamá es un punto clave: aquí encontramos talento, visión global y una comunidad que quiere construir carreras y negocios internacionales”, afirma en entrevista con La Estrella de Panamá.

Un nuevo modelo para procesos migratorios complejos

El diferencial de Jumpstart está en su modelo híbrido. Su sistema utiliza inteligencia artificial para extraer, clasificar y auditar evidencia de elegibilidad para visas como O-1, EB-1A y EB-2 NIW, identificando patrones de aprobación, inconsistencias y documentación faltante. Luego, abogados especializados en inmigración en Estados Unidos redactan y revisan cada caso.

El resultado: procesos más rápidos, precisos y accesibles, ofreciendo al usuario panameño el mismo nivel de calidad de una firma legal de primer nivel, pero en menor tiempo y con costos hasta 50% más bajos que los del mercado tradicional.

“Nuestro modelo es sostenible porque reduce el retrabajo y eleva las tasas de aprobación. Hoy tenemos un 100% de éxito en nuestros casos, y eso habla del rigor del sistema”, sostiene Rocha.

Uno de los productos más demandados de Jumpstart es el Founder Package, diseñado para emprendedores latinoamericanos que buscan construir empresas en Estados Unidos con estructura y cumplimiento desde el primer día. El programa incluye formación de compañías en EE.UU., orientación contable y fiscal, asistencia para la transición familiar o relocalización progresiva y acompañamiento hasta que el negocio comienza a generar ingresos.

“Este modelo es ideal para fundadores panameños por su cercanía con el mercado estadounidense y su mentalidad global creciente”, explica Rocha.

Además, ofrecen planes de pago que facilitan el acceso sin comprometer la calidad legal y operan con un modelo de remuneración basado en el éxito.

“En caso de que la visa no sea aprobada, la startup reembolsa el 100% del monto, reteniendo sólo lo necesario para honorarios. Así, Jumpstart muestra la confianza en su modelo: solo obtiene ganancias si la inmigración es realmente exitosa”, zanja Rocha.

Para Panamá, esto significa una oportunidad inédita: emprender en Estados Unidos sin las barreras tradicionales de burocracia, incertidumbre y costos.

Combatiendo mitos

El mercado migratorio está lleno de desinformación, promesas engañosas y actores no autorizados. Jumpstart busca romper ese ciclo con transparencia y datos.

“Muchos creen que ‘tener dinero’ es suficiente o caen en manos de intermediarios que ofrecen visas fáciles. Nuestro trabajo es desmentir eso con procesos rigurosos, expectativas claras y asesoría real”, afirma Rocha.

La propuesta combina rigor legal, tecnología y planes accesibles para que más latinoamericanos, incluidos los panameños, puedan acceder a vías migratorias legítimas y seguras, sin atajos ni riesgos.

Panamá: un ecosistema listo para escalar globalmente

La escena emprendedora panameña vive un momento de expansión, marcada por startups más maduras, inversión creciente y nuevas generaciones pensando de forma internacional. Jumpstart llega para integrarse a esta ola con una propuesta diseñada para fortalecer la competitividad local.

Rocha lo explica así: “Queremos ser el puente entre la innovación panameña y las oportunidades estadounidenses. Panamá está listo para dar ese salto global y nosotros podemos acompañar ese camino”.

Entre las alianzas que buscan están aceleradoras, fintechs, universidades, cámaras empresariales y agencias de movilidad. Para Jumpstart, este tejido de partners será fundamental para expandir servicios y crear un ecosistema sólido de movilidad laboral y empresarial.

La inteligencia artificial como columna vertebral del futuro migratorio

La plataforma de Jumpstart utiliza modelos de IA entrenados específicamente en patrones de aprobación migratoria (provenientes del U.S. Citizenship and Immigration Services), evaluando riesgos y optimizando la estrategia documental de cada solicitante. Esto reduce errores humanos y acelera procesos que antes tomaban meses.

A futuro, la empresa expandirá su uso de IA hacia herramientas financieras y de cumplimiento para que los inmigrantes puedan construir sus vidas en el extranjero con mayor seguridad y planificación.

Una expansión financiada y un futuro que pasa por Panamá

Jumpstart recientemente levantó US$450,000 en su ronda pre-semilla, con inversionistas vinculados a gigantes como PayPal, Google y la red de Latitud Ventures. Esta inversión permitirá fortalecer licencias y operaciones regionales.

Panamá será el primer hub operativo de la empresa en Centroamérica, un punto de partida para conectar a los latinos de la región con oportunidades educativas, profesionales y empresariales en Estados Unidos.

“Nos estamos convirtiendo en una plataforma global de movilidad segura”, concluye Rocha. “Inmigración, finanzas y tecnología reunidas para que las personas y los negocios avancen con confianza”.

Más allá del impulso productivo, el crecimiento del ecosistema emprendedor en la región está transformando la estructura empresarial al promover modernización, diversificación e inclusión. Las startups no solo representan oportunidades individuales; son una apuesta colectiva por el desarrollo sostenible: al atraer inversión, tanto local como extranjera, modernizan industrias, introducen nuevos modelos de negocio, impulsan la transformación digital y abren espacios de innovación.

En países como Panamá –contexto en el que trabaja Rocha–, esta tendencia se refleja claramente en el aumento de capital invertido en empresas emergentes, lo que sugiere que el emprendimiento ya no es solo una alternativa, sino un componente clave para construir futuro económico y social en la región.