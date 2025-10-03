Flores contradice a Moltó: acuerdo con Chiquita aún no llega a la Contraloría

Mientras que el ministro de Comercio e Industria (MICI), Julio Moltó, justifica que una de las razones por las que no se ha publicado el memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno y la empresa Chiquita es por el refrendo de la Contraloría, Anel flores, titular de esta entidad, aseguró que a su despacho no ha llegado nada. En declaraciones este viernes, durante la toma de posesión de la ueva junta directiva del Sindicato de Industriales de Panamá, el contralor señaló que varias personas le han consultado sobre este tema, y su respuesta ha sido categórica: “Eso no ha llegado a mi despacho”.

Flores explicó que según su entendimiento, Chiquita tiene pendiente la presentación de documentos específicos para poder culminar el acuerdo alcanzado con el Gobierno. Una vez se complete esta fase, dijo, el documento podrá ser remitido a la Contraloría para su revisión y trámite. El acuerdo, que busca el reinicio de las operaciones bananeras y la generación de empleos en la provincia, fue autorizado para ser suscrito por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Moltó explicó que el equipo legal del MICI le pidió que no publicará el memorando sin el refrendo de la Contraloría. Añadió que, aunque el memorando no implica ninguna erogación económica para el Estado panameño los abogados del MICI. Una parte del memorando que destacó Moltó es que la empresa Chiquita reanuda sus operaciones en dos fases, con una inversión superior a los $30 millones.