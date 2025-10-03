Flores contradice a Moltó: acuerdo con Chiquita aún no llega a la Contraloría

Mientras que <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">el ministro de Comercio e Industria (MICI), Julio Moltó,</a></b> justifica que una de las razones por las que no se ha publicado el memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno y la empresa Chiquita es por el refrendo de la Contraloría, <b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">Anel flores</a></b>, titular de esta entidad, aseguró que a su despacho no ha llegado nada. En declaraciones este viernes, durante la toma de posesión de la ueva junta directiva del Sindicato de Industriales de Panamá, el contralor señaló que varias personas le han consultado sobre este tema, y su respuesta ha sido categórica: '<i>Eso no ha llegado a mi despacho'.</i>