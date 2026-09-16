Francia dice que ‘ya no existe ninguna razón’ para mantener a Panamá en la lista de la UE

El ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolas Forissier, afirmó en una declaración exclusiva a La Estrella de Panamá que Panamá ha realizado un “esfuerzo enorme” para cumplir con los más altos estándares de transparencia, al ser consultado sobre la permanencia del país en la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE).

“Apoyamos a Panamá en este asunto”, dijo Forissier, al tiempo que apuntó a que habrá una decisión definitiva sobre la cuestión a principios o mediados de octubre en el seno de la UE para sacar a Panamá de esta lista.

Posteriormente, según adelantó el ministro francés, su país haría lo mismo. “Primero tiene que producirse la decisión a nivel europeo y, posteriormente, Francia seguirá ese camino”, agregó.

Forissier sostuvo que la posición francesa respecto a esta materia responde a que “ya no existe ninguna razón para mantener a Panamá en esta lista”, por lo que la nación gala está tratando de ayudar a Panamá, impulsando esta posición dentro de las instituciones europeas.

Por otro lado, Forissier subrayó que tanto Panamá como Francia son ‘amigos y socios’. “No, no, lo digo únicamente porque seamos amigos y socios; también lo digo porque es la verdad. No hay ninguna razón para que Panamá permanezca en esta lista. Por eso tenemos que impulsar el proceso. Las instituciones europeas son complejas, el proceso es lento y toma tiempo. Estamos impulsando las gestiones para que avance lo más rápido posible”, remarcó.

Estas declaraciones se produjeron en el agasajo que la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, brindó -el pasado 14 de septiembre en su residencia- a Forissier con motivo de su parada en Panamá dentro de una gira por América Latina donde el próximo destino será Ecuador. Su visita oficial tuvo como objetivo el impulso de negocios e inversiones así como la búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

En la recepción diplomática, Forissier manifestó que su país tiene un profundo interés en establecer distintas áreas de cooperación en varios ámbitos como las infraestructuras ferroviarias y portuarias, el saneamiento, el transporte público, así como la cooperación en materia de seguridad, especialmente en lo relacionado en la lucha contra el narcotráfico.

De igual forma, agradeció a los empresarios franceses así como a todas aquellas personas que contribuyen al afianzamiento de los lazos económicos entre Panamá y Francia, los cuales llevan 150 años de antigüedad.

“Quiero decirles a todos ustedes, mis queridos compatriotas, muchas gracias. Yo quiero decirles gracias y agradecerles por lo que hacen para construir el desarrollo de nuestras empresas, los empleos en Francia, pero también y sobre todo la relación con nuestros amigos panameños”, dijo a los empresarios franceses presentes en la velada.

La agenda de trabajo de Forissier en Panamá incluyó un encuentro ayer en la sede de la Cancillería, liderado por el viceministro de Exteriores Carlos Arturo Hoyos en el que estuvo presente una delegación empresarial francesa, integrada por altos ejecutivos de las empresas Suez, Alstom, Thales, Airbus Helicopters, NGE/TSO, Veolia, Colas Rail, CMA-CGM, Saint-Gobain/PAM, Ragni, OCEA, Sofratesa, Transdev, Lagarde Retail, Business France, Poma, WMI, y Freyssinet.

De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería, alrededor de 100 empresas francesas, entre ellas unas 30 filiales de grandes compañías, mantienen inversiones en Panamá y, en buena parte de los casos, utilizan el país como plataforma para sus operaciones regionales.

En relación al Memorando de Entendimiento proyecto del Tren Panamá – David, Hoyos expresó que “la colaboración bilateral se ha elevado a una nueva dimensión”. Tal proyecto contempla la asistencia técnica de Francia en los estudios de viabilidad, estructura y diseño del proyecto, así como el acceso a instrumentos financieros y oportunidades para las empresas.

El viceministro de Exteriores Carlos Hoyos abogó, ya en la recepción, por la complementariedad de las economías de Francia y Panamá. El afianzamiento de la presencia de empresas francesas en Panamá y la visión compartida de apertura y cooperación constituyen, según el vicecanciller, una ‘excelente base’ para profundizar aún la relación económica y comercial entre ambas naciones.

La embajadora de Francia en Panamá, por su parte, aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá que la visita de Forissier a Panamá marca una nueva etapa en las relaciones franco-panameñas, haciéndolas cada vez más estrechas.

“Queremos volver a conocernos cada uno y a compartir nuestras ideas, nuestros proyectos. El ministro llegó aquí con más de 20 empresas francesas, algunas ya están aquí en Panamá, otras están en la región, otras en París y no conocían Panamá. Entonces, es una oportunidad para esas empresas también de conocer a Panamá y eso va a ser muy bueno para las inversiones en Panamá”, destacó.

De Amorim también comentó que su país ve el Tren Panamá-David como una oportunidad de inversión ya que Francia tiene mucho que aportar en términos de su experiencia en el ámbito del transporte ferroviario. “No es solamente una cuestión económica, es algo para la población, para permitir el desarrollo del territorio en beneficio de la población. Para nosotros es de un significado muy importante y también este proyecto tiene después una dimensión regional. Entonces, sabemos que es muy ambicioso, pero creemos en este proyecto”, dijo la embajadora francesa.

La diplomática igualmente señaló como oportunidades de inversión la ampliación y el perfeccionamiento del Metro de Panamá, así como otras áreas como el saneamiento de agua, la salud y en el Canal de Panamá. En este punto, De Amorim señaló que Francia podría aportar su experiencia ya que, al igual que la vía interoceánica, su país experimentó períodos de sequía.

“Podemos hacer una cooperación científica con el Canal y también estamos interesados en el proyecto estratégico del Canal sobre la construcción de la reserva hídrica de río Indio”, añadió.

En cambio, el presidente de la Cámara de Comercio Franco-Panameña Camille Four expresó a este diario que cree que la postura de apoyo de Francia a Panamá en la salida de la lista de la UE ayudará de manera considerable a que el flujo comercial entre Panamá y Francia sea aún más fluido, citando el apoyo de Foressier a Panamá en este asunto.

Por otro lado, afirma que hay un creciente apetito de empresas francesas que tienen interés de invertir en Panamá. “Nos llegan a la Cámara de Comercio a menudo empresas interesadas en venir a invertir, que nos piden asesoría, estudio de mercado, orientación. Hay muchísimo interés y nosotros también, como Cámara de Comercio, tenemos el rol de poner Panamá en el mapa, porque somos la Cámara Franco-Panameña”, resaltó Four.

El también consejero de comercio exterior de Francia fue galardonado junto con los empresarios Romain Dromard de KB Family Office y Mehdi Benedinne de Dorben Group por su contribución al desarrollo económico de Francia y Panamá.