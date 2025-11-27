Gobierno de Panamá proyecta cierre fiscal con déficit de 4 % en 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la gestión realizada por su gobierno a lo largo de este año para ordenar las finanzas públicas al tiempo que atendía las necesidades de la población y enfrentaba retos difíciles, como salvar la Caja de Seguro Social (CSS).El gobernante panameño afirmó en su conferencia de este jueves que: gracias al trabajo realizado junto a su equipo, 'hoy estamos sentando las bases sólidas para una economía que empieza a despegar. Lo hacemos con seriedad y sin populismo barato para que el pueblo no tenga que pagar una vez más las acciones irresponsables de gobierno alguno'.Mulino aseguró Panamá cerrará el año cumpliendo la meta del déficit fiscal de 4 %, es decir, 3.5 % menos de donde estaba hace un año, una muestra clara de disciplina y responsabilidad fiscal. 'Ha sido durísimo bajar tres puntos y medio; suena fácil decirlo, pero en función de administrar el Estado fue muy duro el año que estamos terminando para lograr esa meta', subrayó.