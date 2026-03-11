  1. Inicio
Gobierno evalúa cobrar consumo en paneles solares en áreas remotas

Cada vivienda contará con un kit solar con medidor para registrar y cobrar el consumo eléctrico.
Mileika Lasso
  • 12/03/2026 00:00
La Oficina de Electrificación Rural plantea instalar medidores en sistemas solares de hogares aislados para asegurar mantenimiento y sostenibilidad del servicio

El Gobierno analiza un sistema para medir y cobrar el consumo de electricidad en paneles solares instalados en comunidades remotas sin acceso a la red eléctrica, aunque el comunicado oficial no precisa cómo funcionará el cobro ni a qué usuarios aplicará.

La propuesta la presentó el director de la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, Antonio Clement, durante una reunión interinstitucional realizada el lunes 9 de marzo en la que participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y directivos de la empresa ENSA.

El planteamiento consiste en instalar un sistema de medición en los kits fotovoltaicos que la OER coloca en áreas donde la red eléctrica nacional no llega y cuya conexión no se prevé en el corto plazo.

Según explicó Clement, el modelo contempla que cada vivienda cuente con un kit solar individual equipado con un medidor para registrar el consumo eléctrico y permitir el cobro del servicio. “La propuesta está pensada para áreas remotas distantes de la red, donde las líneas eléctricas no van a llegar por ahora. Se planea un sistema por casa, donde cada hogar tenga un kit con medidor para pagar por su consumo”, indicó el funcionario.

El objetivo, según la OER, es garantizar que los usuarios de estos sistemas reciban un servicio comparable al de quienes están conectados a la red eléctrica nacional, además de asegurar el mantenimiento de los equipos y la sostenibilidad de los proyectos financiados con recursos públicos.

Clement señaló que la medición permitiría establecer un esquema que cubra el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos instalados por el Estado y proteja la inversión realizada en electrificación rural.

La iniciativa aún se encuentra en fase de evaluación. El secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia, José Ramón Icaza Clément, informó que el próximo 16 de marzo se realizará una nueva reunión en la ASEP para analizar la propuesta y definir los requerimientos para un posible plan piloto, incluyendo su costo.

Alcance de la propuesta

El comunicado oficial no detalla cuántas comunidades o usuarios podrían verse incluidos en este esquema ni especifica si el modelo se aplicaría únicamente a hogares rurales o también a centros comunitarios, escuelas o pequeños negocios ubicados en zonas aisladas.

Tampoco precisa cuál sería la tarifa por el consumo de energía para familias de bajos ingresos ni centros académicos que viven en regiones apartadas del país.

Actualmente, la OER impulsa proyectos de energía solar en comunidades donde el tendido eléctrico convencional resulta inviable por su alto costo o por la distancia con la red nacional.

La propuesta surge en un contexto de expansión del uso de energía solar en Panamá. De acuerdo con datos del sector, el país superó los 7,000 usuarios de generación solar distribuida en 2025, con más de 192 megavatios instalados en hogares, comercios e industrias.

