Gobierno evalúa cobrar consumo en paneles solares en áreas remotas

El Gobierno analiza un sistema para medir y cobrar el consumo de electricidad en paneles solares instalados en comunidades remotas sin acceso a la red eléctrica, aunque el comunicado oficial no precisa cómo funcionará el cobro ni a qué usuarios aplicará.

La propuesta la presentó el director de la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, Antonio Clement, durante una reunión interinstitucional realizada el lunes 9 de marzo en la que participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y directivos de la empresa ENSA.

El planteamiento consiste en instalar un sistema de medición en los kits fotovoltaicos que la OER coloca en áreas donde la red eléctrica nacional no llega y cuya conexión no se prevé en el corto plazo.

Según explicó Clement, el modelo contempla que cada vivienda cuente con un kit solar individual equipado con un medidor para registrar el consumo eléctrico y permitir el cobro del servicio. “La propuesta está pensada para áreas remotas distantes de la red, donde las líneas eléctricas no van a llegar por ahora. Se planea un sistema por casa, donde cada hogar tenga un kit con medidor para pagar por su consumo”, indicó el funcionario.

El objetivo, según la OER, es garantizar que los usuarios de estos sistemas reciban un servicio comparable al de quienes están conectados a la red eléctrica nacional, además de asegurar el mantenimiento de los equipos y la sostenibilidad de los proyectos financiados con recursos públicos.

Clement señaló que la medición permitiría establecer un esquema que cubra el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos instalados por el Estado y proteja la inversión realizada en electrificación rural.

La iniciativa aún se encuentra en fase de evaluación. El secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia, José Ramón Icaza Clément, informó que el próximo 16 de marzo se realizará una nueva reunión en la ASEP para analizar la propuesta y definir los requerimientos para un posible plan piloto, incluyendo su costo.