Gobierno: ‘la auditoría a Minera Panamá es del Estado, no es negociable’

Previo a las declaraciones del presidente Mulino, la canadiense First Quantum Minerals Ltd., matriz de Minera Panamá, expresó este miércoles a través de <i>Bloomberg</i> su disposición a reiniciar operaciones en la mina, bajo el entendimiento de que el Estado panameño será propietario de los minerales extraídos.En una entrevista, el director ejecutivo de la filial en Panamá, Tristan Pascall, señaló que: 'Esto es bien comprendido por First Quantum, y por ello estamos dispuestos a encontrar un acuerdo duradero con una estructura fiscal justa que refleje este principio, así como los $10,000 millones de inversión que la empresa ha realizado en el país'.Pascall indicó que la empresa se mantiene a la espera de un cronograma definitivo para la evaluación independiente de las instalaciones y los riesgos ambientales, un paso previo requerido por las autoridades locales antes de discutir cualquier eventual reinicio de operaciones, tras su cese en 2023.En julio de 2025, el Gobierno autorizó la exportación de más de 120,000 toneladas de mineral almacenado, con el objetivo de mitigar riesgos ambientales. El cargamento, valorado en cerca de $250 millones, fue parte de la propuesta de Minera Panamá para financiar una porción del Plan de Preservación y Gestión Segura (PSG), cuyo costo operativo mensual se estima entre $15 y $20 millones.En 2022, la exportación de cobre llegó a representar hasta el 75 % del total de las exportaciones de Panamá, tras el inicio de la extracción comercial en junio de 2019.