Guatemala impulsa su transición energética con la mayor planta solar de Centroamérica

Guatemala dio un paso clave en su transición energética tras adjudicar uno de los contratos más relevantes de los últimos años en la región: el desarrollo de la mayor planta solar con sistema de almacenamiento en baterías de Centroamérica, ubicada en el departamento de Zacapa.

El proyecto forma parte de la subasta PEG-5 2025, organizada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), considerada la más grande en la historia del país para el suministro a usuarios de distribución final. La iniciativa contempla una planta híbrida con 130 MWp de generación fotovoltaica y una capacidad de almacenamiento de 100 MWh.

La licitación adquirida por MASPV, empresa española con sede en Panamá, posee un valor estratégico ya que el proyecto radica en el uso de baterías para almacenar energía y liberarla en momentos de alta demanda o cuando no hay radiación solar, como en horas nocturnas. Este enfoque responde a uno de los principales desafíos de las energías renovables: su intermitencia.

El diseño del proyecto también refleja un cambio de enfoque en la planificación energética: ya no se trata únicamente de maximizar la producción en horas de sol, sino de garantizar suministro en los momentos críticos del sistema, donde se concentra la mayor demanda.

En términos de impacto, la planta contribuirá a reducir la dependencia de combustibles fósiles, disminuir las emisiones y fortalecer la seguridad energética del país. Además, posiciona a Centroamérica como una región en crecimiento dentro del desarrollo de tecnologías limpias con almacenamiento, una tendencia que gana terreno a nivel global.

La MASPV acarrea al proyecto una combinación de capacidad técnica y respaldo financiero, abarcando todas las fases desde el diseño hasta la ejecución. Y su adjudicación se alinea con su estrategia de crecimiento en Centroamérica.

Este tipo de proyectos también abre la puerta a nuevas tecnologías complementarias, como el hidrógeno verde, que comienzan a perfilarse como parte de la próxima etapa en la evolución del sector energético en la región.