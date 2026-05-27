Harley Mitchell: Desarrollo Turístico San Carlos ‘sí cumplió con los procedimientos legales’

Mitchell confirmó que el trámite 'sí, cumplió con los procedimientos legales', incluyendo la consulta ciudadana y actividades públicas que constan en el expediente. Además, el proyecto cumplió requisitos adicionales de MiAmbiente: la distancia de la alta marea aceptada por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y un estudio arqueológico presentado ante el Ministerio de Cultura (MiCultura).Sobre las compensaciones, Mitchell aseguró que el proyecto 'sí' ha cumplido con el pago de la indemnización ecológica por hectárea —que incluye las gramíneas (grama)— conforme exige MiAmbiente y se encuentra ejecutando el plan de compensación ambiental aprobado dentro del EIA. Todo esto en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1 de 1998 (Ley General del Ambiente), al Convenio de Biodiversidad Biológica (artículo 14) y al convenio RAMSAR (Ley 6 de 1989).Mitchell recordó que tras el EIA empieza una relación de supervisión constante. En ese sentido, MiAmbiente señaló que en 2025 ordenó la paralización temporal de las actividades debido a incumplimientos ambientales y falta de permisos vigentes. Sin embargo, el promotor presentó documentación para subsanar las faltas. 'A la fecha, el proyecto mantiene trámites y gestiones en curso ante el Ministerio de Ambiente, en función de regularizar su situación conforme al derecho', afirmó la institución.Paralelamente, en junio 2025, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó una demanda de nulidad contra el EIA categoría II, al considerar que incumple normas y contradice un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 que exige un EIA categoría III para intervenciones en esta zona.