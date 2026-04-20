Inclusión financiera: 93% de los panameños usan banca digital

La inclusión financiera en Panamá ha alcanzado niveles históricos, consolidando al país como líder regional en bancarización y adopción digital.

Según cifras de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), actualmente existen 5.1 millones de cuentas bancarias de depósito en un país con 4.2 millones de habitantes, lo que refleja un nivel de penetración que supera con creces la población censada.

A la par, los bancos registran 3.9 millones de clientes, lo que evidencia que el acceso a servicios financieros es prácticamente universal.

El dato más revelador es que 93% de los panameños tienen acceso a banca digital, un indicador que coloca al país en una posición privilegiada frente a sus vecinos.

El crecimiento de la inclusión financiera se ha visto impulsado por la transformación tecnológica del sistema bancario.

Los canales electrónicos han experimentado un aumento sostenido en el volumen de transacciones, destacando la banca móvil, que pasó de 557 millones de operaciones en 2022 a 1,577 millones en 2025.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, destacó que los índices de inclusión financiera aumentaron, ya que en Panamá existen ahora mismo 5.1 millones de cuentas bancarias de depósito en un país que tiene 4.2 millones de habitantes.

“El nivel de adopción digital es del 93%, y 3.9 millones de clientes tienen los bancos. Eso no existe en ningún país vecino. Tenemos las cifras de inclusión financiera más altas, por lejos”, comentó Berguido.

El banquero subrayó que Panamá debería dejar de compararse con países de la región y comenzar a establecer referencias con Europa, dado que “el sistema bancario ha hecho la diferencia en ayudar a que este país sea competitivo, abierto y eficiente”.

Reconoció que Chile es una excepción en América Latina por su sistema de pensiones privadas, que convirtió a millones de ciudadanos en clientes de instituciones financieras, pero resaltó que Panamá, sin contar con un esquema similar, ha logrado índices de inclusión de los más altos.

“Eso quiere decir acceso a cuentas bancarias y crédito, sobre este último es virtualmente universal, si no es en los bancos es en las financieras o cooperativas. Tenemos unos ritmos de inclusión muy buenos”, afirmó el presidente ejecutivo de la ABP.