Inversión extranjera directa en Panamá cae 63% en 2025

En caída libre, así se encuentra la inversión extranjera directa (IED) del país, según las cifras oficiales.

En los últimos tres años 2022, 2023 y 2024 esta IED ha superado los $2 mil millones anuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República.

Sin embargo, al cierre del año pasado la cifra fue de $905 millones.

El dato a 2025 representa una disminución de 63% en comparación con 2024 cuando totalizó en $2,454 millones.

El año pasado esta tendencia a la baja se aprecia en el último reporte de la cuenta general del Tesoro Nacional con una baja de 85% al tercer trimestre de 2025, con solo $315 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

¿A qué se debe la caída de la inversión en 2025 respecto a 2024? Esa fue la pregunta planteada por La Estrella de Panamá al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) desde el pasado miércoles; sin embargo, no hubo respuesta

“Esta caída de la inversión extranjera es una señal que hay que tomar en serio, pero también entender en su contexto. No responde a un solo factor, sino a la coincidencia de varios elementos al mismo tiempo”, comentó la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Giulia De Sanctis.

A su juicio, los trámites lentos, costos altos, los retos en infraestructura y las señales que afectan la confianza de los inversores serían la causa de la reducción en más de la mitad.

Por ello, se “requiere de cambios, ajustes claros y urgentes”, tales como simplificar trámites, reducir la burocracia y dar más velocidad a los procesos, añadió la vocera del sector empresarial.

Entre los principales factores que influyeron en esta caída está el sector bancario, que suele ser uno de los principales motores de inversión en Panamá, porque algunas entidades optaron por no reinvertir utilidades y trasladaron los capitales a sus casas matrices, ante un entorno internacional más atractivo y la incertidumbre local, según el análisis de la organización empresarial.

El mayor deterioro de la IED se concentró en los bancos de licencia internacional, con una salida neta de $1,513 millones.

Mientras que los de licencia general amortiguaron la salida de capitales, y la Zona Libre de Colón y otras empresas se mantuvieron en datos positivos, pero con menor dinamismo respecto al 2024, indica el análisis del gremio.

Otro factor que se suma a la disminución es el cierre de la mina de cobre que operaba First Quantum Minerals LTD, en la provincia de Colón, “que antes aportaba una parte importante de la inversión, y cuya ausencia se siente directamente”, expuso la Apede.

Aunado a ello, se le suma una mayor cautela de empresas ya establecidas, que “han pausado decisiones de expansión ante la incertidumbre”.

La IED es una variable fundamental como fuente de financiación externa y tiene gran influencia sobre la balanza de pagos, el crecimiento económico de largo plazo y la productividad del país, describe el informe del Inec.

Estados Unidos, Colombia, Barbados y Suiza son los principales países que invierten en Panamá, cita la Contraloría.