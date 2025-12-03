Inversionistas internacionales, con apetito de adquirir deuda del gobierno panameño

Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina y el Caribe son las principales regiones donde mayormente se adquiere deuda del gobierno panameño. Ver gráfica.

Confesó que “actualmente, más de $9,000 millones en valores panameños locales (bajo regulación panameña o Panamá-law) pueden ser adquiridos por inversionistas internacionales”.

Durante un encuentro con medios especializados en economía de Europa y América Latina, Batista explicó, este martes, que el iLink actúa como un enlace internacional que permite que las emisiones de valores panameños sean adquiridas por inversionistas de cualquier parte del mundo.

La deuda pública del Gobierno de Panamá está generando un éxito en la atracción de capital internacional. Este logro se atribuye en gran medida al enlace con Euroclear, conocido como el “iLink”, que permite la internacionalización de las emisiones locales, así lo confirmó Lerzy Batista, vicepresidenta senior Comercial de Latinex.

Fases del programa

Según la ejecutiva de Latinex, el programa se inició con tres fases, comenzando con títulos de gobierno y cuasigobierno.

La fase dos, aperturada en 2024, incluyó títulos corporativos, multilaterales y supranacionales, sumando más de $75 millones en este segmento.

La fase tres, pendiente, buscará la internacionalización de acciones y fondos de inversión panameños.

Para Batista, un beneficio clave de la conexión con Euroclear es que Panamá es el único país de la región (en comparación con México, Argentina, Chile y Perú) que mantiene este enlace en dólares americanos, que es su moneda de curso legal.

Además, comentó que la plataforma permite la posibilidad de generar emisiones en otras monedas fuertes como: euros, yenes o libras esterlinas.

La ejecutiva de Latinex ofreció un ejemplo práctico del impacto del iLink con el Panabono 31 emitido en 2021.

“La República emitió localmente $1,250 millones. Y la pregunta más común que nos hacía era que en Panamá no hay tantos panameños para comprar $1,250 millones... Pero gracias a la iLink, gracias a esta relación, el 54 % de esta emisión la adquirieron los internacionales”, destacó.

Batista contó que este ejemplo subraya cómo el acceso al mercado global ha permitido a Panamá expandir y diversificar su base de inversionistas, que ahora incluye participantes de Europa, Asia y América Latina, buscando mayor liquidez y bursatilidad.

Para Olmedo Estrada, economista y financista, la razón fundamental por la que Panamá es altamente atractivo para los inversionistas internacionales radica en las recientes calificaciones de riesgo país emitidas por agencias como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch.

Comentó que estas calificadoras han reafirmado el Grado de Inversión para Panamá, lo que significa que el riesgo de invertir en instrumentos financieros panameños (bonos o deuda) es muy bajo.

“Mantener esta calificación envía un mensaje claro al mundo: la economía panameña está estable. Esto es crucial para inversionistas que buscan instrumentos con bajos riesgos y tasas de interés atractivas”, dijo el economista.

Estrada señala que, “a diferencia de otros países de Centroamérica con un riesgo de inversión percibido como más alto, Panamá se posiciona como un destino preferente, atrayendo capitales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica y el Caribe”.

Explica que el gobierno panameño ve la colocación de deuda como una necesidad y una opción viable debido a la situación de liquidez del país.

De acuerdo con Estrada, Panamá se encuentra en una situación comprometida donde hace falta liquidez para cubrir sus obligaciones y gastos. Por lo tanto, recordó: la única forma de conseguir esta liquidez es a través de la emisión de bonos o buscando financiamiento externo directo de instituciones financieras.

Manifestó que el gobierno utiliza esta opción para obtener dinero y cubrir el déficit fiscal, que tanto el año pasado como este año ha sido superior al 5 %, pues los ingresos corrientes no son suficientes para cubrir los gastos.