Italia apuesta por Panamá para inversiones en energía y logística

Panamá refuerza su posicionamiento como destino atractivo para la inversión extranjera, tras un acuerdo entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara Italo-Panameña (CAMIP), orientado a facilitar la llegada de capital italiano a sectores estratégicos como logística, energía renovable, tecnología e infraestructura.

La CCIAP y la CAMIP celebraron hoy, 14 de enero, la firma de un convenio de cooperación cuyo propósito es incentivar el desarrollo empresarial y la innovación, en beneficio de las empresas asociadas a ambas cámaras.

Este acuerdo estratégico, suscrito por Juan Alberto Arias Strunz, presidente de la CCIAP, y Vittorio de Sanctis de Ferrari, presidente de la CAMIP, abre puertas a nuevas oportunidades de inversión en sectores clave como logística, infraestructura, servicios financieros, energía renovable, tecnología y manufactura.

En un contexto de crecimiento económico global, ambas cámaras unen fuerzas para fomentar el intercambio comercial, la innovación y la internacionalización de empresas. “Esta alianza no solo fortalece los lazos entre Panamá e Italia, sino que posiciona a Panamá como hub atractivo para inversores italianos, impulsando el desarrollo sostenible y la creación de redes empresariales sólidas”, declaró Arias Strunz .

Por su parte, Vittorio de Sanctis de Ferrari, presidente de la CAMIP, expresó: “Italia trae su expertise mundial en innovación y sostenibilidad; y Panamá ofrece un entorno dinámico para el crecimiento. Este convenio será el puente perfecto para que empresas italianas inviertan en energía renovable y tecnología, entre otros importantes sectores, generando empleo y prosperidad para ambos países”.

Italia y Panamá tienen una relación que data de 1904, poco después de la independencia de Panamá, lo que marca más de 120 años de vínculos históricos. Estos lazos han evolucionado hacia áreas estratégicas como el comercio, inversión y cultura, las cuales se seguirán consolidando, destacó De Sanctis.

Panamá se posiciona como puerta estratégica de Italia hacia el Mercado Común del Sur (Mercosur) gracias a su reciente incorporación como Estado asociado y dado su liderazgo en logística y conectividad con el Canal de Panamá y su zona franca. Es así que el país ofrece a empresas italianas acceso privilegiado a los países parte y asociados, fomentando exportaciones en agroindustria, manufactura y tecnología.

El acto de firma contó con la participación de invitados especiales que resaltaron la relevancia bilateral del convenio.