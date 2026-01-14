Italia apuesta por Panamá para inversiones en energía y logística

Panamá refuerza su posicionamiento como destino atractivo para la inversión extranjera, tras un acuerdo entre la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)</a> y la <a href="/tag/-/meta/camip-camara-italo-panamena">Cámara Italo-Panameña (CAMIP)</a></b>, orientado a facilitar la llegada de capital italiano a sectores estratégicos como logística, energía renovable, tecnología e infraestructura.La CCIAP y la CAMIP celebraron hoy, 14 de enero, la firma de un convenio de cooperación cuyo propósito es <b>incentivar el desarrollo empresarial y la innovación</b>, en beneficio de las empresas asociadas a ambas cámaras.Este acuerdo estratégico, suscrito por <b>Juan Alberto Arias Strunz</b>, presidente de la CCIAP, y<b> Vittorio de Sanctis de Ferrari</b>, presidente de la CAMIP, abre puertas a nuevas oportunidades de inversión en sectores clave como logística, infraestructura, servicios financieros, energía renovable, tecnología y manufactura.En un contexto de crecimiento económico global, ambas cámaras unen fuerzas para fomentar el intercambio comercial, la innovación y la internacionalización de empresas. <b>'Esta alianza no solo fortalece los lazos entre Panamá e Italia, sino que posiciona a Panamá como </b><i><b>hub</b></i><b> atractivo para inversores italianos, impulsando el desarrollo sostenible y la creación de redes empresariales sólidas'</b>, declaró Arias Strunz .Por su parte, Vittorio de Sanctis de Ferrari, presidente de la CAMIP, expresó: <i>'Italia trae su expertise mundial en innovación y sostenibilidad; y Panamá ofrece un entorno dinámico para el crecimiento. Este convenio será el puente perfecto para que empresas italianas inviertan en energía renovable y tecnología, entre otros importantes sectores, generando empleo y prosperidad para ambos países'</i>.Italia y Panamá tienen una relación que data de 1904, poco después de la independencia de Panamá, lo que marca más de <b>120 años de vínculos históricos</b>. Estos lazos han evolucionado hacia áreas estratégicas como el comercio, inversión y cultura, las cuales se seguirán consolidando, destacó De Sanctis.Panamá se posiciona como puerta estratégica de Italia hacia el <b><a href="/tag/-/meta/mercosur-mercado-comun-del-sur">Mercado Común del Sur (Mercosur)</a></b> gracias a su reciente incorporación como Estado asociado y dado su liderazgo en logística y conectividad con el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> y su zona franca. Es así que el país ofrece a empresas italianas acceso privilegiado a los países parte y asociados, fomentando exportaciones en agroindustria, manufactura y tecnología.El acto de firma contó con la participación de invitados especiales que resaltaron la relevancia bilateral del convenio.