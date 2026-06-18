J.P. Morgan prevé que Panamá conservará el grado de inversión de Moody’s

Panamá mantiene altas probabilidades de conservar su grado de inversión ante la calificadora Moody’s, según un informe del banco de inversión J.P. Morgan publicado este 18 de junio, a pesar de las presiones fiscales y del incremento de la deuda pública registrado en los últimos años.

El informe sostiene que el país ha mostrado avances en su proceso de consolidación fiscal y que los resultados observados hasta abril de 2026 apuntan al cumplimiento de la meta oficial de déficit de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los principales indicadores seguidos por la agencia calificadora.

La evaluación adquiere relevancia porque Moody’s mantiene actualmente a Panamá con calificación Baa3 y perspectiva negativa, mientras que Fitch Ratings rebajó la nota soberana a BB+ en marzo de 2024, dejando al país por debajo del grado de inversión en esa agencia.

Según el análisis, la administración del presidente José Raúl Mulino ha priorizado la reducción del déficit fiscal desde su llegada al poder en 2024, después de heredar un déficit promedio de 5.5% del PIB en el Sector Público No Financiero entre 2021 y 2024.

El documento destaca que los ingresos públicos crecieron 13.2% interanual durante los primeros meses de 2026, impulsados por mayores aportes del Gobierno Central y de la Caja de Seguro Social. También señala que los gastos de capital disminuyeron 15.9%, mientras que los gastos corrientes registraron un aumento moderado de 4.5%.

Otro de los factores que respaldan la estabilidad fiscal es el desempeño del Canal de Panamá. En su reporte, el banco de inversiones JP Morgan estima que el aumento del tránsito marítimo y de las tarifas de subasta podría generar aproximadamente $400 millones adicionales este año, recursos que ayudarían a compensar programas de subsidio como el apoyo al combustible.

La entidad financiera considera además que el crecimiento económico continúa siendo el principal soporte de las cuentas públicas. La economía panameña creció 4.3% en 2025 y mantiene una expansión cercana a 4% durante 2026, según el reporte.

A ello se suma la expectativa de una eventual reapertura de la mina Cobre Panamá durante el segundo semestre de 2027, escenario que JP Morgan considera su caso base. De concretarse, la operación minera aportaría mayores ingresos fiscales, fortalecería las cuentas externas y contribuiría al crecimiento económico.

No obstante, el informe advierte que persisten factores de riesgo que limitan una mejora en la percepción crediticia del país. Entre ellos figuran el elevado peso de los intereses de la deuda sobre los ingresos públicos, el desempleo y las rigideces presupuestarias que dificultan reducir el gasto corriente de manera más acelerada.

La firma concluye que las condiciones que Moody’s ha identificado como detonantes para una rebaja no parecen estar presentes actualmente. A su juicio, la consolidación fiscal avanza, la economía mantiene dinamismo y los ingresos del Canal ofrecen un respaldo adicional a las finanzas públicas.

Sin embargo, la decisión final dependerá de la evaluación que realice Moody’s antes de finalizar el año, en un contexto donde el mercado sigue observando la evolución del déficit, la deuda pública y las negociaciones relacionadas con el futuro de la actividad minera en el país.