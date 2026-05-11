La aspiración salarial en Panamá rompe tendencia a la baja y promedia $992 en abril

El mercado laboral panameño comenzó el segundo trimestre de 2026 con un cambio de tendencia en las expectativas económicas de la fuerza laboral. Según el más reciente Reporte del Mercado Laboral de Konzerta, correspondiente al mes de abril, el salario promedio pretendido en el país registró un incremento del 0.83%, alcanzando los $992. Este movimiento es significativo, ya que representa la primera suba en lo que va del año 2026.Sin embargo, este repunte mensual debe analizarse con cautela. A pesar de la recuperación observada en abril, el acumulado anual de las pretensiones salariales muestra un descenso del 7.10%. Esta cifra subraya que, aunque hay un respiro en la tendencia, el mercado aún se ajusta tras un periodo de contracción en las aspiraciones de los buscadores de empleo.