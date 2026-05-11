La aspiración salarial en Panamá rompe tendencia a la baja y promedia $992 en abril

El mercado laboral panameño comenzó el segundo trimestre de 2026 con un cambio de tendencia en las expectativas económicas de la fuerza laboral. Según el más reciente Reporte del Mercado Laboral de Konzerta, correspondiente al mes de abril, el salario promedio pretendido en el país registró un incremento del 0.83%, alcanzando los $992. Este movimiento es significativo, ya que representa la primera suba en lo que va del año 2026. Sin embargo, este repunte mensual debe analizarse con cautela. A pesar de la recuperación observada en abril, el acumulado anual de las pretensiones salariales muestra un descenso del 7.10%. Esta cifra subraya que, aunque hay un respiro en la tendencia, el mercado aún se ajusta tras un periodo de contracción en las aspiraciones de los buscadores de empleo.

Radiografía por niveles de experiencia

La dinámica de las aspiraciones salariales varía considerablemente según el rango de responsabilidad o seniority. El segmento que mostró el mayor dinamismo en abril fue el de Senior y Semi-Senior, donde el salario promedio se ubicó en $1,029, reflejando un aumento del 1.24%. Este grupo es el único que muestra una tendencia distinta y sostenida al alza en comparación con otros niveles. Por su parte, las posiciones de Jefe y Supervisor registraron una estabilidad relativa con un salario promedio requerido de $1,304, lo que representa un avance marginal del 0.04%. En el extremo opuesto, el segmento Junior experimentó una leve caída del 0.20%, situando su aspiración media en $744.

Los roles mejor remunerados y los sectores más activos

El reporte identifica roles específicos que lideran las aspiraciones por categoría. En el nivel de jefatura, el puesto de Calidad encabeza la lista con un requerimiento de $1,850. En el segmento Senior, el rol de Ingeniería Civil destaca con una pretensión de $1,775, mientras que en la categoría Junior, el puesto de Community Manager se posiciona con la mayor expectativa, alcanzando los $900. En contraste, los sectores con las menores pretensiones económicas son Mantenimiento y Limpieza, con montos que oscilan entre los $637 para niveles Junior y $700 para Senior. En la categoría de mando medio, los Camareros registran la aspiración más baja con $750. Desde la perspectiva de la demanda, el sector de Ventas continúa siendo el motor del empleo en Panamá, concentrando el 13.75% de los avisos publicados y el 13.51% de las postulaciones totales.

Desafíos persistentes: Brecha de género y empleo juvenil