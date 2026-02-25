Lácteos enfrentan presión por TPC e importaciones en 2025

Bermúdez también alertó sobre la caída del consumo per cápita. 'Panamá consume entre 90 y 110 litros por persona al año. La recomendación internacional de FAO es 180 litros. Tenemos un amplio margen para crecer', indicó.En los países vecinos como Costa Rica y Colombia el consumo oscila entre 180 y 220 litros por persona al año.Para el gremio, recuperar consumo interno permitiría fortalecer simultáneamente nutrición, producción nacional y actividad económica rural.'La industria no se ha detenido. Invertimos, exportamos, innovamos y promovemos campañas de consumo. Lo que necesitamos es un entorno equilibrado', afirmó.El sector plantea activar mecanismos previstos en el propio tratado comercial, fortalecer la competitividad en finca mediante genética y tecnología, y garantizar transparencia en el etiquetado para que el consumidor distinga entre leche y sucedáneos.'Ofrecemos compromiso. Lo que pedimos es competencia justa para seguir invirtiendo y generando empleo en Panamá', concluyó Bermúdez.