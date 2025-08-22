Lanzan Foro Minero para analizar el impacto y la sostenibilidad de la actividad en el país

La jornada del 27 de agosto abrirá con la participación de Jorge Chong, quien expondrá sobre las auditorías sociales y ambientales en proyectos mineros, subrayando la importancia de la fiscalización técnica e independiente.Le seguirá la activista y exvicealcaldesa de la ciudad de Panamá, Raisa Banfield, con una ponencia titulada 'La extracción metálica más allá del impacto ambiental', en la que abordará los efectos profundos y estructurales que este tipo de actividades genera en los territorios y comunidades.El economista Felipe Argote brindará un análisis del impacto económico de la apertura de la mina de Donoso, enfocándose en datos concretos y proyecciones para la economía nacional.El cierre del primer día estará a cargo de Maru Gálvez, representante del proyecto Cobre Panamá, quien presentará 'Construyendo una visión de minería responsable', ofreciendo la perspectiva empresarial del sector y su compromiso con prácticas sostenibles.