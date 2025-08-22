  1. Inicio
Lanzan Foro Minero para analizar el impacto y la sostenibilidad de la actividad en el país

Ingenieros y arquitectos organizan Foro Minero 2025.
Ingenieros y arquitectos organizan Foro Minero 2025.
Por
Mileika Lasso
  • 23/08/2025 00:00

En medio del continuo debate sobre la minería en el país, especialmente tras la controversia generada por el proyecto Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) anunció la realización del Foro Minero 2025, un espacio de análisis y diálogo plural que busca abordar los retos y oportunidades que representa esta industria en el país.

El foro se desarrollará durante dos días, el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 5:00 p.m. a 9:30 p.m., en el Auditorio Ateneo de Ciencias y Artes, y reunirá a reconocidos expertos nacionales para debatir sobre temas de alta relevancia para la sociedad panameña, entre ellos la sostenibilidad ambiental, el impacto social, la economía, la legalidad de la actividad minera, y la necesidad de una visión responsable de esta industria.

El encuentro de dos días se perfila como un punto de encuentro clave entre voces técnicas, sociales, empresariales y legales que permitirán a los asistentes tener una visión más clara e informada sobre el futuro de la minería en Panamá.

Agenda del primer día: perspectivas y contrastes

La jornada del 27 de agosto abrirá con la participación de Jorge Chong, quien expondrá sobre las auditorías sociales y ambientales en proyectos mineros, subrayando la importancia de la fiscalización técnica e independiente.

Le seguirá la activista y exvicealcaldesa de la ciudad de Panamá, Raisa Banfield, con una ponencia titulada “La extracción metálica más allá del impacto ambiental”, en la que abordará los efectos profundos y estructurales que este tipo de actividades genera en los territorios y comunidades.

El economista Felipe Argote brindará un análisis del impacto económico de la apertura de la mina de Donoso, enfocándose en datos concretos y proyecciones para la economía nacional.

El cierre del primer día estará a cargo de Maru Gálvez, representante del proyecto Cobre Panamá, quien presentará “Construyendo una visión de minería responsable”, ofreciendo la perspectiva empresarial del sector y su compromiso con prácticas sostenibles.

Segundo día: aspectos críticos y constitucionales

El jueves 28 de agosto, el foro continuará con la exposición de Isaías Ramos sobre extractivismo y su influencia en los modelos de desarrollo en América Latina. Posteriormente, Daniel Esquivel hablará sobre desarrollo sostenible, planes de cierre y post-cierre de minas, abordando la planificación a largo plazo y el legado de los proyectos extractivos.

René Quevedo, experto en empleabilidad, presentará un análisis del impacto económico y laboral de la operación minera, destacando cifras relacionadas con generación de empleo y desarrollo local.

Finalmente, el abogado constitucionalista Harley Mitchell ofrecerá un esperado análisis sobre la constitucionalidad de la minería en Panamá, en un contexto donde se han cuestionado decisiones judiciales y legales que involucran contratos mineros en el país.

El evento cerrará con una mesa redonda entre los ponentes, donde se espera un intercambio enriquecedor de ideas y posturas contrastantes.

