Ley de sustancia económica: Chapman apoya excluir registro de buques

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el debate sobre el proyecto de ley de sustancia económica avanza 'a muy buen ritmo' en la Asamblea Nacional, tras una primera semana de consultas en la que se han escuchado voces a favor y en contra, así como propuestas que, según dijo, 'crean valor' y enriquecen la discusión.Chapman subrayó que el proceso ha sido constructivo y democrático, aunque reconoció que algunos participantes se han limitado a expresar su desacuerdo sin aportar argumentos de fondo ni alternativas.'Estoy realmente satisfecho con el buen avance y el debate de altura que se está dando', afirmó.