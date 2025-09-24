  1. Inicio
PANAMÁ

¿Los precios de los alimentos bajaron?, esto dice el Índice de Precios al Consumidor

Una mujer realiza compra en un supermercado de la localidad.
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 24/09/2025 12:04
Los rubros con aumento estuvieron el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco

Los precios de los alimentos, transporte y servicios básicos han tenido una caída progresiva, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que monitorea el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con el más reciente informe, se registró una variación mensual de 0,2 % respecto a julio.

A nivel interanual, es decir, de agosto 2024 a 2025, la variación fue de 0,4 %.

“Esta disminución indica que, en promedio, los precios bajaron”, aseguró el INEC, quien además informó que esta tendencia a la baja no solo se presentó en los distritos de Panamá y San Miguelito, sino también en el resto del país.

“Tanto en el agregado nacional como a nivel regional, las variaciones interanuales fueron negativas”, dijo.

Principales grupos con reducción de precios:

Transporte, debido a una baja en los precios de los pasajes aéreos.

Comunicaciones, por la disminución en el costo de equipos telefónicos.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con caídas en productos como pollo, carne de cerdo, carne de res y carne de cerdo enlatada.

También se registraron bajas en los grupos de vivienda, agua, electricidad y gas, recreación y cultura, y bienes y servicios diversos.

Variación acumulada (enero a agosto)

De enero a agosto de 2025, el IPC acumuló una variación de -0.4%, lo que muestra una tendencia sostenida de reducción de precios a lo largo del año.

Rubros con aumento estuvieron el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco, impulsado por el alza en los precios de bebidas destiladas, cerveza y cigarrillos

