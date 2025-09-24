¿Los precios de los alimentos bajaron?, esto dice el Índice de Precios al Consumidor

Los precios de los alimentos, transporte y servicios básicos han tenido una caída progresiva, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que monitorea el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con el más reciente informe, se registró una variación mensual de 0,2 % respecto a julio.

A nivel interanual, es decir, de agosto 2024 a 2025, la variación fue de 0,4 %.

“Esta disminución indica que, en promedio, los precios bajaron”, aseguró el INEC, quien además informó que esta tendencia a la baja no solo se presentó en los distritos de Panamá y San Miguelito, sino también en el resto del país.

“Tanto en el agregado nacional como a nivel regional, las variaciones interanuales fueron negativas”, dijo.