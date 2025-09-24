¿Los precios de los alimentos bajaron?, esto dice el Índice de Precios al Consumidor

Los precios de los alimentos, transporte y servicios básicos han tenido una caída progresiva, según el<b><a href="/tag/-/meta/indice-de-precios-del-consumidor-ipc-"> Índice de Precios al Consumidor (IPC)</a></b> que monitorea el <b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).</a></b>De acuerdo con el más reciente informe, se registró una variación mensual de<b> 0,2 %</b> respecto a julio. A nivel interanual, es decir, de <b>agosto 2024 a 2025</b>, la variación fue de <b>0,4 %</b>. <i>'Esta disminución indica que, en promedio, los precios bajaron',</i> aseguró el <b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">INEC</a></b>, quien además informó que esta tendencia a la baja no solo se presentó en los distritos de <b>Panamá y San Miguelito</b>, sino también en el resto del país. 'Tanto en el agregado nacional como a nivel regional, las variaciones interanuales fueron negativas', dijo.