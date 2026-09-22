Más de 100 emprendedores llevarán la oferta turística a Conatur 2026

La décima Convención Nacional de Turismo (Conatur), organizada por la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en Albrook Mall, con la participación de más de 100 emprendedores y expertos del sector de todo el país.

La agenda tendrá como ejes la nueva marca país “Panamá: Anfitrión del mundo”, la Ley de Incentivos Turísticos y el turismo de inclusión. También abordará temas como conectividad, infraestructura, financiamiento y el reto de llevar a otros destinos del país a los visitantes que llegan a la capital.

La presidenta de Camtur, Nadkyi Duque, destacó que la marca país debe trascender un logotipo o una campaña y representar el compromiso de los panameños con la hospitalidad.

“Esta es una cita muy importante para la industria turística. Vamos a tocar temas de relevancia como la marca país y el compromiso que hemos adquirido como panameños, porque la marca país no solamente es una marca, un logo o una campaña, es el compromiso y la responsabilidad que como panameños tenemos de ser ese gran anfitrión del mundo”, explicó.

Duque señaló que otro de los objetivos será analizar cómo la Ley de Incentivos Turísticos puede impulsar las inversiones y el desarrollo en las provincias.

“Ahora tenemos que enfocarnos en desarrollar infraestructura, servicios básicos, hoteles de primera. Se está haciendo, sí, pero con esta ley de incentivos lo que buscamos es fortalecer y traer más inversiones”, afirmó.

Duque agregó que la convención también permitirá abordar temas de accesibilidad, infraestructura y las estrategias para llevar los beneficios del turismo al interior del país.

“Tenemos una responsabilidad de seguir creciendo en infraestructura, en servicios básicos, en esas alianzas público-privadas para fortalecer nuestro producto turístico, llevar ese desarrollo comunitario para seguir teniendo productos que fortalezcan esa hospitalidad que tenemos que seguir brindándole a nuestros turistas y que, sobre todo, sean experiencias únicas y auténticas”, explicó.

Turismo y cultura

Duque indicó que Conatur 2026 también contará con una muestra cultural en la que participarán más de 100 emprendedores con distintos productos y expresiones vinculadas con la cultura panameña.

“Turismo va casado con cultura. Vamos a aprovechar esos espacios para tener más de 100 emprendedores con diferentes productos, artesanías, diseños de moda y exposiciones de nuestros trajes de carnaval. Va a ser una muestra bastante completa”, sostuvo.

La presidenta de Camtur señaló que el evento también permitirá a las familias conocer la oferta de los pequeños empresarios que forman parte de la cadena de valor del turismo.

Sobre las proyecciones del evento, Duque señaló que Conatur se fortalece cada año debido a la evolución de la actividad turística y a la incorporación de nuevos temas en la agenda.

“Cada año nos fortalecemos más. El turismo es muy innovador, muy competitivo y son muchos temas de relevancia. Este año el tema prioritario va a ser la marca país y la responsabilidad que todos tenemos de ser esos embajadores y esos grandes anfitriones”, afirmó.

Duque añadió que también se busca seguir fortaleciendo la conectividad, el intercambio cultural y productos como la gastronomía panameña.

Menos burocracia

La presidenta de Camtur también planteó la necesidad de reducir la burocracia mediante procesos digitales y ventanillas únicas para facilitar la inversión turística.

“Tenemos que modernizarnos, utilizar sistemas tecnológicos y definitivamente romper con esas barreras que hacen que el inversionista sienta que el proceso es muy burocrático. Hay una importante oportunidad de mejora con ventanillas únicas para los cobros y la tramitología”, afirmó Duque.

Agregó que los sistemas tecnológicos deben facilitar los procesos de manera digital y reducir la cantidad de trámites que debe realizar el inversionista.

El expresidente de Camtur y miembro del comité organizador de Conatur, Ovidio Díaz, indicó que la agenda también busca fortalecer distintos sectores de la industria, mejorar el financiamiento para pequeños empresarios y encontrar mecanismos para que los visitantes que llegan a la ciudad se movilicen hacia otros destinos del país.

“Hemos incorporado a las líneas aéreas que tienen la conectividad aérea, no sin menospreciar el transporte terrestre, pero como los tiempos en eventos y convenciones son cortos, hemos pensado que aquí la manera de moverlos es por avión”, explicó.

Díaz destacó, además, el turismo de inclusión como uno de los segmentos que será discutido durante la convención. Señaló que los nuevos proyectos hoteleros deben incorporar desde su diseño condiciones que permitan el acceso de personas con discapacidad a habitaciones, hoteles y restaurantes.

“Tenemos la necesidad de crear las infraestructuras y lograr que cuando se va a construir un nuevo hotel, ahora con la ley de incentivos, desde ese diseño exista todo para que las personas con falta de capacidad puedan acceder a las habitaciones, a los hoteles y a los restaurantes”, dijo.

La agenda incorporará, además, temas relacionados con la conectividad, los servicios básicos y la participación del Canal de Panamá en el desarrollo de nuevos productos turísticos.

Duque destacó que el desarrollo del turismo requiere la coordinación entre los distintos actores del sector. “Hay grandes retos, vamos por muy buen camino y lo que llevamos construido es precisamente ese trabajo que estamos haciendo en conjunto la Autoridad de Turismo, Promtur y la empresa privada”, explicó.

Seguridad como factor competitivo

Para Duque, Panamá atraviesa una etapa de oportunidades y debe preservar algunas de las condiciones que considera ventajas competitivas, entre ellas la seguridad.

“Panamá hoy en día se encuentra en sus mejores momentos. Lo puedo resumir como oportunidad, seguir manteniendo una de nuestras grandes ventajas competitivas, que es la seguridad. Es uno de los valores diferenciales que nos distinguen del resto de la región. Panamá lo tiene todo: ubicación, una baja inflación y un impuesto relativamente bajo”, puntualizó Duque.