Más empresas: La hoja de ruta de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón

Tras ser electo como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón para el periodo 2026-2028, Nissim Antebi presentó de inmediato la estrategia institucional que guiará al gremio durante los próximos dos años. La hoja de ruta presentada se estructura en cinco líneas de acción clave, diseñadas específicamente para elevar la competitividad de la zona franca, dinamizar su base de usuarios y robustecer su proyección en el mercado internacional. Durante el anuncio, Antebi subrayó la importancia de trabajar en una agenda conjunta con el gobierno nacional y con la propia Administración de la Zona Libre para asegurar que cada proyecto tenga un impacto directo en la operación de las empresas. “Asimimos esta responsabilidad con la determinación de impulsar el desarrollo del sector, atraer nuevas compañías y proyectar al mundo el verdadero valor de la Zona Libre de Colón”, afirmó.

Hoja de ruta

Las cinco líneas de acción estratégicas que guiarán la nueva gestión son:

Continuidad operativa y de servicios: Se mantendrá el seguimiento a los programas y proyectos desarrollados en los últimos dos años, asegurando la optimización y el fortalecimiento continuo de los servicios dirigidos al empresariado.

Atracción de inversiones: Implementación de estrategias agresivas para sumar nuevas compañías al área, ampliando la base actual de usuarios y dinamizando el ecosistema comercial.

Articulación pública-privada: Coordinación estrecha con las entidades estatales vinculadas al régimen de zonas francas para agilizar procesos y promover políticas que beneficien al sector.

Reposicionamiento internacional basado en datos: Puesta en marcha de una campaña internacional orientada a comunicar con datos reales las ventajas fiscales y operativas de la Zona Libre de Colón, orientada además a corregir percepciones erróneas en mercados estratégicos globales.

Infraestructura y experiencia al cliente: Ejecución de proyectos prioritarios urgentes, entre los que destaca un plan integral de abastecimiento de agua para reducir los costos de las pólizas de seguro, el máximo aprovechamiento de los incentivos de la ley y mejoras en la experiencia de los compradores internacionales.