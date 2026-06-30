Más empresas: La hoja de ruta de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón

Tras ser electo como nuevo presidente de la<b> Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón </b>para el periodo 2026-2028, Nissim Antebi presentó de inmediato la estrategia institucional que guiará al gremio durante los próximos dos años. La hoja de ruta presentada se estructura en cinco líneas de acción clave, diseñadas específicamente para elevar la competitividad de la zona franca, dinamizar su base de usuarios y robustecer su proyección en el mercado internacional.Durante el anuncio, Antebi subrayó la importancia de trabajar en una agenda conjunta con el gobierno nacional y con la propia Administración de la Zona Libre para asegurar que cada proyecto tenga un impacto directo en la operación de las empresas.<i><b>'Asimimos esta responsabilidad con la determinación de impulsar el desarrollo del sector, atraer nuevas compañías y proyectar al mundo el verdadero valor de la Zona Libre de Colón',</b></i> afirmó.