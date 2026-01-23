MEF avanza en la depuración de pasivos laborales y paga 87% de primas atrasadas

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que <b>el pago de primas adeudadas a exfuncionarios</b>, correspondientes al período entre <b>2014 y la actualidad registra un avance del </b><b>87 %</b>, como parte de un proceso de <b>ordenamiento financiero y depuración de pasivos laborales</b> heredados de administraciones anteriores.Según datos oficiales, al inicio de la actual gestión se identificaron <b>3,400 primas pendientes</b>, por un monto total de <b>$7.1 millones</b>. A la fecha, el MEF ha cancelado <b>$6.1 millones</b>, mientras que el <b>13 % restante</b>, equivalente a <b>456 primas</b> por <b>$911,728</b>, se encuentra en trámite administrativo y en proceso de firmas, con una fecha estimada de pago <b>antes de mediados de año</b>.La directora nacional con funciones de jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, <b>Liz Marie Luciani</b>, explicó que la decisión de priorizar estos pagos respondió a una instrucción directa del ministro <b>Felipe Chapman</b>, con el objetivo de honrar compromisos laborales y fortalecer la <b>credibilidad institucional en la gestión del gasto público</b>.El MEF destacó que el proceso ya cuenta con un <b>100 % de las primas evaluadas y calculadas</b>, y que los desembolsos se han ejecutado sin afectar el cumplimiento de las obligaciones vigentes, manteniendo al día el pago de las primas actuales.Como parte de las medidas de <b>transparencia y control</b>, la entidad publica en su página <i>web</i> y redes sociales los listados de cheques disponibles, identificados por número de cédula y conforme a los reportes diarios de la <b>Contraloría General de la República</b>.La institución reiteró que la cancelación total de esta deuda histórica permitirá cerrar un pasivo acumulado por más de una década y contribuirá a una <b>gestión más ordenada y predecible de los compromisos laborales del Estado</b>.