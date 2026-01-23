MEF avanza en la depuración de pasivos laborales y paga 87% de primas atrasadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el pago de primas adeudadas a exfuncionarios, correspondientes al período entre 2014 y la actualidad registra un avance del 87 %, como parte de un proceso de ordenamiento financiero y depuración de pasivos laborales heredados de administraciones anteriores.

Según datos oficiales, al inicio de la actual gestión se identificaron 3,400 primas pendientes, por un monto total de $7.1 millones. A la fecha, el MEF ha cancelado $6.1 millones, mientras que el 13 % restante, equivalente a 456 primas por $911,728, se encuentra en trámite administrativo y en proceso de firmas, con una fecha estimada de pago antes de mediados de año.

La directora nacional con funciones de jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, Liz Marie Luciani, explicó que la decisión de priorizar estos pagos respondió a una instrucción directa del ministro Felipe Chapman, con el objetivo de honrar compromisos laborales y fortalecer la credibilidad institucional en la gestión del gasto público.

El MEF destacó que el proceso ya cuenta con un 100 % de las primas evaluadas y calculadas, y que los desembolsos se han ejecutado sin afectar el cumplimiento de las obligaciones vigentes, manteniendo al día el pago de las primas actuales.

Como parte de las medidas de transparencia y control, la entidad publica en su página web y redes sociales los listados de cheques disponibles, identificados por número de cédula y conforme a los reportes diarios de la Contraloría General de la República.

La institución reiteró que la cancelación total de esta deuda histórica permitirá cerrar un pasivo acumulado por más de una década y contribuirá a una gestión más ordenada y predecible de los compromisos laborales del Estado.