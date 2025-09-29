MEF descarta un aumento al presupuesto 2026, pero sí prevé realizar reajustes

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adelantó que el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a $34.901 millones podría tener un reajuste, más no un aumento, a pesar de las recomendaciones que surjan de las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional (AN).En sus declaraciones, el ministro Chapman enfatizó que el objetivo primordial de su cartera es 'estabilizar las finanzas públicas' y cumplir con la meta fiscal anunciada al país y a los inversores internacionales: no exceder un déficit del 4% para el 2026.El ministro explicó que la meta de mantener el presupuesto se sustenta en la necesidad de 'desacelerar el crecimiento de la deuda' y, en el futuro, detenerla, buscando también 'no tener que pedir prestado para pagar intereses', algo que no ocurre en más de 12 años, lo que calificó como una meta 'muy ambiciosa.''No va a ver aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que tiene que cumplir. Este ha sido un ministerio y un gobierno que cuando realiza promesa de metas fiscales las cumple', recalcó el ministro de Economía, este lunes, durante su participación a un evento de la Cámara de Comercio de Brasil.Las declaraciones de Chapman se dan justo en el mismo día que la Asamblea Nacional (AN) decidió iniciar las recomendaciones al presupuesto, que tienen como objetivo asegurar un aumento de asignaciones en sectores considerados 'medulares' para el desarrollo del país. El presidente de la AN, Jorge Herrera, había adelantado que las principales recomendaciones se enfocarían en tres áreas clave: educación, salud y agro con el objetivo de potenciar el crecimiento, no el gasto operativo.'Si se hará recomendaciones será en función de inversión y poco funcionamiento', comentó Herera.