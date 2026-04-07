MEF impulsa reforma a la Ley de sociedades anónimas

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza al ministro de Economía y Finanzas (MEF) a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica y deroga artículos de la histórica Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas. La iniciativa tendría como objetivo actualizar el marco jurídico que regula las sociedades anónimas, adaptándolo a los estándares internacionales de transparencia corporativa y cumplimiento fiscal. La reforma buscaría cerrar espacios que, por décadas, fueron señalados como vulnerabilidades en la legislación panameña, especialmente en lo relativo al uso de estructuras opacas para fines ilícitos. En el contexto actual, la medida se enmarcaría en los esfuerzos del país por fortalecer su imagen internacional y evitar reincidir en listas discriminatorias como las de la Unión Europea o el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Panamá ha enfrentado presiones constantes para reforzar su sistema de supervisión y garantizar que su plataforma de servicios financieros se utilice de manera legítima y transparente.

La norma

La Ley 32 actualmente permite que personas de cualquier nacionalidad pudieran crear compañías con fines lícitos bajo un esquema flexible y atractivo para la inversión. Las sociedades podían ser creadas por dos o más personas mayores de edad, de cualquier nacionalidad, incluso si no residían en Panamá. El objetivo debía ser lícito, sin restricción de actividad económica. Pueden ser constituidas por extranjeros y que operaran sin necesidad de estar domiciliadas en Panamá. Regulaba la emisión de acciones, su transmisión y la responsabilidad limitada de los accionistas. Establece que los accionistas no respondían personalmente por las obligaciones de la sociedad, más allá de sus aportes.

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