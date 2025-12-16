Mercado de Valores de Panamá impulsa reforma legal y abre la puerta a regular activos digitales

La modernización del mercado de capitales panameño requiere una actualización urgente de su marco legal para alinearse con los cambios globales. Así lo señaló la superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Maruquel Murgas de González, al referirse al proyecto que impulsan desde la institución que dirige como aporte a la modificación de la Ley de Mercado de Valores, vigente desde hace más de dos décadas.

Murgas de González aclaró que la Superintendencia no tiene iniciativa legislativa, sino que actúa como facilitador del proceso junto con los actores del mercado. “Es importante aclarar que la Superintendencia no tiene iniciativa legislativa. Simplemente estamos siendo un canal para poder, en conjunto con el mercado, llevar una propuesta a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que son quienes tendrán esa iniciativa y la presentarán” a la Asamblea, expresó.

Detalló que el proceso ya avanzó en una fase clave de consulta pública. “Nosotros ya hicimos una consulta pública, ya recibimos todos los comentarios del mercado y estamos trabajando internamente para integrar todos esos comentarios y después realizar mesas de trabajo. Y tocará al inicio del primer trimestre del próximo año ya tener el proyecto listo”, adelantó.

En paralelo, la superintendente se refirió a la propuesta de ley sobre criptoactivos y precisó la postura institucional frente a esta iniciativa. Indicó que la Superintendencia está abierta a participar en el tema, siempre que se trate de un enfoque de inversión. “La Ley de Mercado de Valores es distinto al tema de los criptoactivos. Son dos proyectos distintos”, aclaró Murgas de González.

Ttambién subrayó la necesidad de regular los servicios digitales, ante la existencia de activos virtuales que actualmente operan sin un marco normativo específico. “Hoy en día existen activos virtuales que no están regulados, pero tampoco están prohibidos. Esto significa que se negocian abiertamente en el país, donde no hay nada que lo impida ni tampoco que los regule ni que los supervise”, acotó.

Añadió que esta situación plantea desafíos en materia de supervisión y cumplimiento de estándares internacionales. “Eso (regulación de los servicios digitales) obviamente implica la necesidad de recibir una supervisión y una regulación adecuada, y en la Superintendencia tenemos las puertas abiertas a que eso se dé. Pero sí es necesario tener algún tipo de supervisión y regulación, porque eso también lo exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de cara a la próxima evaluación”. La quinta ronda de evaluación del GAFI está prevista para 2027.

En ese contexto, enfatizó la importancia de establecer mecanismos claros de control. “Se debe contar con una zona de evaluación y asegurar que se está trabajando adecuadamente con los clientes, como superintendencia de los servicios digitales”.

Sobre los productos que podrían quedar incluidos dentro de la regulación de los servicios digitales, mencionó las monedas virtuales. “Tenemos distintos tipos de activos virtuales; algunos, en cuanto a valores o instrumentos que se asemejan a valores, básicamente podrían considerarse valores, aunque eso es una recomendación. Pero me estoy refiriendo principalmente al tema de las monedas virtuales, como los criptoactivos”, dijo.

Finalmente, recordó que el tema forma parte de una iniciativa legislativa distinta que ya se encuentra en proceso. “Eso también es parte de otro proyecto... hay una iniciativa que ya existe. Nosotros estamos abiertos a conversar y a presentar nuestros comentarios sobre la iniciativa que ya está en curso”, concluyó.