Mercosur y Japón inician negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica

La futura zona de libre comercio conformará un mercado de dimensiones considerables, integrando a aproximadamente 400 millones de personas y consolidando un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de $7 mil millones. El peso de la relación comercial preexistente, dado que Japón ya se posiciona entre los diez principales socios del Mercosu, registrando un intercambio comercial que alcanzó los $13.700 millones en el año 2025. A través de este tratado, las partes aspiran a expandir de manera equilibrada el acceso a los mercados de bienes agrícolas y no agrícolas, potenciar las inversiones recíprocas y estrechar la cooperación bilateral. Asimismo, ante un panorama global inestable, ambas economías buscarán integrar de forma efectiva sus cadenas de valor en sectores estratégicos como la tecnología, la energía, los minerales críticos y los agronegocios, con la meta compartida de fortalecer la seguridad económica y alimentaria mutua bajo un orden internacional libre y justo basado en reglas claras.