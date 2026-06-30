Mercosur y Japón inician negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica

En el marco de la 68ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados celebrada en Asunción, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Japón oficializaron el inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE).

Este anuncio marca un acuerdo marcado por temas de democracia, derechos humanos y multilateralismo, así como en los profundos lazos económicos y culturales que unen a ambas regiones.

El lanzamiento de este proceso negociador es el resultado directo del Marco de Asociación Estratégica MERCOSUR-Japón, establecido el 20 de diciembre de 2025.

Como antesala a este paso definitivo, las delegaciones mantuvieron dos reuniones técnicas preparatorias durante el primer trimestre de 2026: la primera tuvo lugar el 27 de enero en Asunción, donde se abordaron temas de comercio e inversiones.

La segunda se desarrolló el 25 de marzo en Yaundé, Camerún, espacio en el cual se intercambió información sobre las sensibilidades y áreas de interés mutuo ante la complejidad del contexto internacional actual.