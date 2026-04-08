MIDA pide separar sucedáneos lácteos en supermercados

Roberto Linares, titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) planteó la necesidad de que los supermercados en Panamá diferencien claramente los productos lácteos de los sucedáneos, con el objetivo de garantizar que los consumidores conozcan qué están comprando.

Linares quien se presentó este miércoles 8 de abril ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida adicional por $43 millones, indicó que actualmente en el mercado existen productos procesados que contienen un bajo porcentaje de leche, pero que no siempre son identificados de forma visible.

“Es muy muy importante que en los supermercados, que los productos procesados o sucedáneos o que no sean 100% o no sean nacional, que estén en anaqueles distintos”, expresó.

Linares explicó que estos productos no son necesariamente perjudiciales, pero subrayó la importancia de la transparencia en su comercialización.

“No son malos, los tomas y son sabrosos, pero el consumidor tiene el derecho de saber que este producto que está comprando es procesado o no es 100% lácteo”, afirmó.

Los sucedáneos son productos capaces de sustituir a otros por su similitud funcional. Aquellos que simulan ser lácteos basan su composición en grasas vegetales y otros elementos para igualar su aspecto. En algunos casos, dependiendo de su composición final, estos productos entran en la categoría de bebidas lácteas

En ese sentido, comparó la necesidad de advertencias claras con otros productos de consumo:

“Así como usted compra un paquete de cigarrillo y dice ‘fumar mata’, el consumidor tiene el derecho de saber qué está comprando”.

El ministro Linares también advirtió que muchos de estos productos contienen múltiples ingredientes y porcentajes mínimos de leche de vaca, lo que dificulta su identificación.

“A veces todo esto tiene 30, 40 ingredientes distintos”, señaló.

El máximo representante del MIDA cuestionó además la viabilidad de ciertos precios en el mercado, al indicar que productos muy económicos podrían estar elaborados con sustitutos.

“Una pizza familiar vale 5 dólares con queso mozzarella 100% nacional y de calidad, eso es imposible”, sostuvo.

El planteamiento surge en un contexto en el que Panamá aún no alcanza la autosuficiencia en productos lácteos. Sin embargo, Linares señaló que, pese a ello, los productores nacionales enfrentan dificultades para colocar su producción en el mercado.

“Muchas veces los productores tienen problemas para vender su producción”, indicó a su salida de la Comisión de Presupuesto.

Ante este escenario, el MIDA considera necesario avanzar hacia mecanismos que permitan una mejor identificación de los productos, de modo que el consumidor pueda tomar decisiones informadas al momento de la compra.

*Con información de Adolfo Berrios Riaño.