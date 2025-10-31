Consumo de leche panameña: Sector lácteo lanza campaña para frenar caída y desplazar sucedáneos

El consumo de lácteos en Panamá ha sufrido un revés significativo en la última década. El presidente de la Cadena Agroalimentaria de la Leche, Gerardo González, precisó a <b>La Estrella de Panamá</b> que hace diez años el consumo de leche local se situaba en <b>117 litros</b> por persona al año, una cifra que al día de hoy ronda entre los <b>108 y 110 litros </b>por persona.Esta baja es preocupante, ya que el consumo actual de Panamá se sitúa muy por debajo de los <b>180 litros por persona al año</b> que recomienda la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como indicador ideal de ingesta.<i>'Nosotros apenas estamos consumiendo 110 litros... La [bebida] tiene más consumo que la leche aquí en Panamá. Queremos levantar ese consumo de leche porque miles de productores, de familias... dependemos de que se venda la leche</i>', enfatizó González.El objetivo central de la campaña, que aspira a elevar el consumo en un 20 % o 30 %, es que el consumidor <i>'pueda distinguir el producto nacional del producto importado, que aprenda a comprar y que se tenga conciencia de comprar un producto nacional'</i>.