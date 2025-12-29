  1. Inicio
Ventas navideñas: operativos dejan al descubierto más de 300 irregularidades comerciales

Con la llegada de diciembre, los panameños recurren a realizar sus compras de fin de año.-
Lourdes García Armuelles
  • 29/12/2026 10:58
Se revelaron un incumplimiento persistente en normas fundamentales de comercio y publicidad

En el marco de las festividades de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, tras los primeros ocho días de su operativo navideño nacional, se han levantado 324 actas por diversas anomalías en establecimientos comerciales.

Las inspecciones, diseñadas para salvaguardar los derechos de los consumidores, revelaron un incumplimiento persistente en normas fundamentales de comercio y publicidad.

El informe detallado de la institución destaca que la mayoría de las faltas corresponden a la Ley 45 de 2007, con 212 anomalías detectadas. Entre las irregularidades más comunes se encuentran:

Venta de productos con fechas de vencimiento expiradas.

Falta de precios a la vista del público.

Inconsistencias en el uso de escáneres y balanzas.

Asimismo, la publicidad engañosa ha sido un punto crítico en este cierre de año, con 77 actas levantadas por falta de veracidad en las promociones. Otras infracciones incluyen el incumplimiento de los beneficios para jubilados (12 actas), violaciones al control de precios (10 actas) y el uso de bolsas plásticas no autorizadas (13 actas).

Recomendaciones

La Acodeco recordó a la ciudadanía que la prevención es la mejor herramienta durante las compras de temporada. Entre los puntos vitales a considerar están:

Factura en mano: es el documento indispensable para cualquier reclamo.

Garantía legal: todo bien nuevo tiene una garantía no negociable que comienza al recibir el producto, no al abonarlo.

Devoluciones: si el comercio no puede entregar un bien abonado, el consumidor tiene derecho a la devolución total de su dinero.

Cuidado con datos: no proporcionar información de tarjetas de crédito ni firmar documentos sin estar seguro de la transacción.

