Ventas navideñas: operativos dejan al descubierto más de 300 irregularidades comerciales

En el marco de las festividades de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, tras los primeros ocho días de su operativo navideño nacional, se han levantado 324 actas por diversas anomalías en establecimientos comerciales.

Las inspecciones, diseñadas para salvaguardar los derechos de los consumidores, revelaron un incumplimiento persistente en normas fundamentales de comercio y publicidad.

El informe detallado de la institución destaca que la mayoría de las faltas corresponden a la Ley 45 de 2007, con 212 anomalías detectadas. Entre las irregularidades más comunes se encuentran:

Venta de productos con fechas de vencimiento expiradas.

Falta de precios a la vista del público.

Inconsistencias en el uso de escáneres y balanzas.

Asimismo, la publicidad engañosa ha sido un punto crítico en este cierre de año, con 77 actas levantadas por falta de veracidad en las promociones. Otras infracciones incluyen el incumplimiento de los beneficios para jubilados (12 actas), violaciones al control de precios (10 actas) y el uso de bolsas plásticas no autorizadas (13 actas).