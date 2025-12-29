Ventas navideñas: operativos dejan al descubierto más de 300 irregularidades comerciales

La Acodeco recordó a la ciudadanía que la prevención es la mejor herramienta durante las compras de temporada. Entre los puntos vitales a considerar están:<b>Factura en mano:</b> es el documento indispensable para cualquier reclamo.<b>Garantía legal:</b> todo bien nuevo tiene una garantía no negociable que comienza al recibir el producto, no al abonarlo.<b>Devoluciones</b>: si el comercio no puede entregar un bien abonado, el consumidor tiene derecho a la devolución total de su dinero.<b>Cuidado con datos:</b> no proporcionar información de tarjetas de crédito ni firmar documentos sin estar seguro de la transacción.