Ministerio de Economía y el Canal concretan $100 millones en transacción de tierras

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han formalizado la transacción inmobiliarias de activos estatales más relevantes de los últimos años. El ministro Felipe Chapman confirmó que la operación, destinada al desarrollo portuario, superó los $100 millones, tras un proceso de negociación que calificó como “largo y extenso”.

Según detalló el jefe de la cartera económica, el acuerdo fue el resultado de una defensa técnica de los intereses de ambas instituciones. Mientras la ACP velaba por su autonomía y activos, el MEF se enfocó en la protección de las finanzas públicas y el patrimonio de todos los panameños.

“Me siento satisfecho de que obtuvimos muy buenos términos y condiciones en esa transacción”, señaló Chapman, destacando que el valor real de la operación trasciende el monto financiero.

El ministro subrayó que estas tierras tendrán un uso estratégico que permitirá potenciar la mayor ventaja comparativa de Panamá: su posición geográfica.

La transacción se centra en áreas de ribera del Canal que son fundamentales para la expansión de la infraestructura portuaria. El objetivo es fortalecer que el país no solo sea una vía de tránsito, sino un centro de valor agregado donde la carga se procese, almacene y redistribuya, maximizando así el beneficio económico directo para la población.

Además, de que el movimiento de estas tierras hacia el desarrollo portuario es parte del plan estratégico para elevar la competitividad logística de Panamá frente a otros puertos de la región.