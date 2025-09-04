Ministro Icaza anuncia jornada clave este 18 de septiembre para impulsar el gasoducto ante inversionistas

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, calificó como “muy productiva” la jornada de trabajo en Japón liderada por el presidente José Raúl Mulino y el equipo de gobierno, en la que se expusieron proyectos de infraestructura estratégicos tanto del Ejecutivo como de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Icaza explicó que uno de los puntos centrales de la presentación fue el proyecto del gasoducto impulsado por la ACP, ante un grupo de empresas japonesas vinculadas al sector energético, en especial al comercio de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL).

“Estas compañías mostraron gran interés en el proyecto, que busca responder a la creciente demanda del mercado internacional”, afirmó.

El ministro detalló que este 18 de septiembre se llevará a cabo en Ciudad de Panamá una primera jornada de acercamiento con el mercado, para luego continuar con la divulgación de la iniciativa a nivel global.

Icaza resaltó que Japón es uno de los principales consumidores de gas que transita desde la costa estadounidense del golfo hacia el noreste de Asia, lo que convierte al país asiático en un socio clave para el desarrollo del gasoducto. “Este proyecto dará mayor seguridad para el traslado de estos productos en los tiempos que exige el mercado”, indicó.

Además del interés en el gasoducto, Icaza señaló que distintas empresas japonesas expresaron disposición de apoyar a Panamá no solo en materia de financiamiento, sino también en transferencia de conocimientos y desarrollo de competencias que fortalezcan el crecimiento del país.

“Se trata de un respaldo que permitirá avanzar en las grandes obras de inversión pública que impulsa el gobierno del presidente Mulino, al tiempo que refuerza la cooperación internacional en sectores estratégicos como energía e infraestructura”, puntualizó el ministro.