Mitradel ve ‘compleja’ la unificación de regiones en el salario mínimo y llama a prudencia ante propuesta de $900

Consultada sobre la propuesta del sector trabajador de fijar un salario mínimo de <b>$900</b>, Muñoz la describió como una 'aspiración legítima', pero recordó que la mesa debe conducir a puntos medios basados en la realidad económica del país.La ministra señaló que el director de la <b><a href="/tag/-/meta/ampyme-autoridad-de-la-micro-pequena-y-mediana-empresa">Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme)</a></b>, Raúl Fernández —quien participa como observador— advirtió que <b>una pyme no podría soportar un incremento de esa magnitud</b>. 'No hay forma humana. Si me lo preguntas a mí como Ampyme, te responderé lo mismo; y si se lo preguntas a un micro, pequeño o mediano empresario, te dirá exactamente lo mismo. <b>Tenemos que hablar con sustento y objetividad</b>. No podemos lanzar cifras que parezcan beneficiar a algunos cuando en realidad perjudican al motor de nuestra economía: las micro, pequeñas y medianas empresas', expresó Fernández.Señaló que<i> 'con objetividad, vamos a trabajar en una discusión sobre el aumento del salario mínimo que favorezca a quienes representamos —las MiPYMEs—, pero también, como funcionario público, en favor de ese panameño que necesita mejorar su calidad de vida. Este gobierno está en disposición de discutir'</i>.Según la Memoria Institucional 2024 de la Ampyme, <b>las microempresas generan más del 60 % del empleo formal del país</b>, lo que reafirma su peso como columna vertebral del aparato productivo nacional.Por su parte, la ministra Muñoz exclamó que <i>'la columna vertebral del país son las pequeñas y medianas empresas, y esas son las que debemos cuidar y proteger'</i>.Agregó que <b>un aumento desequilibrado podría llevar al cierre de negocios o despidos</b>, especialmente en zonas donde la estructura de costos de las pymes es más vulnerable.