Miviot busca culminar hasta 30 planes de ordenamiento territorial en 2026

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) tiene como meta culminar entre 25 y 30 planes de ordenamiento territorial (POT) en distintos distritos del país antes de finalizar el 2026.

“Estamos revisando el proyecto de reglamentación de la Ley 6. Este viernes tendremos una reunión para hablar de los criterios y esa reglamentación la heredamos, pero queremos dejarla resuelta este año”, explicó el ministro de Miviot, Juan Jované, al referirse al marco legal que regula el ordenamiento territorial.

Hasta el momento, el Miviot ha aprobado los POT de Pedasí y Santiago, mientras que los de Santa Isabel, Volcán y Boquete presentan avances significativos.

Jóvene destacó que el reto no se limita a la elaboración de los planes, sino también a la preparación de profesionales con las competencias necesarias para garantizar su implementación.

“Ya estamos en conversación con la academia porque vamos a necesitar expertos en planificación, ordenamiento territorial, arquitectura y ambientalistas. Esas son las competencias que estamos preparando a corto, mediano y largo plazo”, puntualizó.

El ministro subrayó que el ordenamiento territorial es clave para el desarrollo sostenible de las comunidades y que su ambición es dejar sentadas las bases para que cada distrito del país cuente con un plan actualizado y funcional.

De los 81 distritos que tiene Panamá, solo 10 cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los 71 restantes crecen sin una hoja de ruta clara, según datos del viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, publicados en un comunicado.

Osorio explicó que, teniendo el diagnóstico, el Miviot ha tomado decisiones como atacar la incertidumbre regulatoria con el desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos de ordenamiento territorial para que esos 71 distritos sin POT sean atractivos para el inversionista y pasen a ser zonas de desarrollo

“La planificación territorial no debe ser vista como un freno burocrático. Es la plataforma indispensable para que el capital privado crezca con certeza, rentabilidad y sostenibilidad social”, dijo el funcionario durante un encuentro con la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces.

Osorio, durante una entrevista pasada con este medio, reveló que el Miviot realizará una inversión de $5 millones para la elaboración y ejecución de POT en distintas regiones del país, como parte de los esfuerzos por impulsar un desarrollo urbano sostenible y planificado.

Explicó que trabajan en POT en Arraiján, La Chorrera, Santa Isabel en Colón, así como en un plan parcial vinculado al área de influencia del Metro.

Según el viceministro, también se adelantan procesos de actualización normativa en Chitré y Tonosí, mientras que los planes de Tierras Altas y Boquete están en fase final previa a su aprobación.

Subrayó que el interior del país representa la gran esperanza para un desarrollo que llegue a todos los territorios, considerando que cerca del 50% de la población vive en áreas metropolitanas, mientras que el otro 50% en el interior también necesita crecer con planificación.

En cuanto al proceso de elaboración de los planes, Osorio recalcó que se realizan consultas públicas y talleres participativos abiertos a la ciudadanía, ya que la construcción de un plan de ordenamiento territorial, aunque tiene un componente técnico, se alimenta de las aspiraciones y decisiones de las comunidades. “Aspectos culturales, patrimoniales, turísticos y de identidad son variables que se toman en cuenta para formular los planes que finalmente son aprobados en los consejos municipales”, concluyó.