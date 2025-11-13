Moody’s: Alivio por la mina y pensiones mantiene grado de inversión de Panamá

Moody’s Ratings reconoció que si bien las autoridades han declarado que las medidas de ajuste se debatirán a principios de 2026, los riesgos de implementación persisten dado el capital político limitado del gobierno y la necesidad de apoyo del poder legislativo. “Nuestras proyecciones base indican que la relación deuda/PIB aumentará hasta 2027”, señaló.

Y aunque el Gobierno ha reducido el déficit fiscal en 2025, consideró que se necesitan acciones gubernamentales adicionales para lograr una consolidación fiscal más rápida y efectiva que invierta la creciente tendencia de la deuda, en línea con los planes del gobierno. Esto incluye la implementación de medidas estructurales para controlar el gasto y fortalecer la credibilidad de la política fiscal.

Sobre la perspectiva negativa, dijo que esto indica que persisten los riesgos en curso para el proceso de consolidación fiscal, principalmente por las rigideces presupuestarias y la baja recaudación de ingresos.

De acuerdo con Moody´s, estas acciones han mitigado materialmente el riesgo de un mayor debilitamiento estructural de la solidez fiscal. “La consolidación fiscal lograda en 2025 frenará el ritmo de aumento de la deuda y estabilizará la carga de intereses”, estimó.

Moody’s Ratings mantiene la calificación de riesgo soberano de Panamá en “Baa3”, con perspectiva negativa. Según su última revisión, dada a conocer ayer, el Baa3 refleja la mejora del perfil crediticio tras las medidas proactivas del gobierno para abordar el deterioro de las finanzas del sistema de pensiones y el litigio relacionado con el cierre de la mina Cobre Panamá, en 2023.

Reacciones a favor

El presidente de la República, José Raúl Mulino, celebró la decisión de Moody’s y consideró que: “esta es una noticia supremamente importante y alentadora porque proyecta la estabilidad, la seguridad y sobre todo el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero y da la confianza para la inversión extranjera seguir y venir más a nuestro país. Todos los panameños debemos congratular esta decisión”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al igual que el presidente Mulino, tildó esta calificación como una señal de confianza en la dirección económica del país; y destacó que durante 2025 se logró reducir el déficit fiscal desde 7.4 % del producto interno bruto (PIB) en 2024 a un rango estimado entre 4.0 % y 4.5 %, gracias a las medidas de ajuste y eficiencia del gasto que fortalecieron las finanzas públicas.

Recordó que la agencia destacó la reforma estructural del sistema de pensiones, aprobada en marzo, que garantiza su sostenibilidad a largo plazo, y los acuerdos alcanzados para resolver contingencias legales que reducían la credibilidad fiscal.

El MEF mencionó que la calificadora de riesgo también resaltó que Panamá mantiene una economía sólida, diversificada y con proyecciones de crecimiento entre 3.5 % y 4 % anual en los próximos años.

Respecto al régimen de dolarización, dijo, Panamá continúa siendo una fortaleza, al reducir la exposición a choques externos y apoyar la estabilidad macroeconómica. Además, la gestión prudente de la deuda pública ha permitido mantener el nivel de endeudamiento alrededor del 65 % del PIB en 2025, en un entorno global de mayores tasas de interés.

“Este Rating Action confirma que Panamá conserva su condición de país de grado de inversión. Refleja la confianza en nuestras instituciones, la solidez de nuestra economía y el compromiso del Gobierno con un manejo fiscal responsable y transparente”, afirmó el ministro del MEF, Felipe Chapman.

El exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú- Porras, comentó que la calificación de Moody’s es una oportunidad para que el Gobierno haga las reformas que son indispensables en el gasto público y en la recaudación, de tal forma de parar el aumento de la deuda al ritmo que viene subiendo - 6 % y 7 % del PIB - anualmente y que haría sostenible la gestión del gobierno a mediano plazo.

En ese sentido, consideró que “la reactivación de la mina es indispensable para bajar los contingentes, aumentar las exportaciones y la demanda efectiva y el empleo en el país, de tal manera que podamos hacerle frente a los retos urgentes que tenemos en salud, agua, educación y seguridad ciudadana”.

Ernesto Antonio Boyd García de Paredes, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) se mostró satisfecho con la decisión, interpretándola como un espaldarazo al proceso de ajuste fiscal que está llevando a cabo la actual administración. Enfatizó que los ajustes, aunque impopulares, eran necesarios y urgentes.

“Vemos positivo el proceso por el cual el gobierno actual está llevando al país en temas de ajustes. Tenemos que ser responsables. Los últimos dos presupuestos que el MEF ha llevado a la Asamblea han sido revisados a profundidad y se han hecho los ajustes necesarios. Posiblemente no son los más populares, pero son cosas que se necesitan hacer”, puntualizó el presidente de la ABP.

La última vez que Moody’s cambió la calificación de riesgo de Panamá fue en octubre de 2023, cuando la degradó de Baa2 a Baa3 con perspectiva estable. Sin embargo, esta perspectiva cambió en noviembre de 2024 a negativa.