Movimiento de pasajeros en Tocumen crece 15% en el primer semestre de 2026

<b><a href="/tag/-/meta/aeropuerto-internacional-de-tocumen">El Aeropuerto Internacional de Tocumen</a></b> consolidó su liderazgo como el principal centro de conexiones de la región durante la primera mitad de 2026. Entre enero y junio, la terminal aérea movilizó a un total de 11,531,295 pasajeros, lo que representa un sólido crecimiento del 15 % en comparación con el mismo período del año anterior.A partir de este año, Tocumen implementó una actualización metodológica en su modelo estadístico oficial al incorporar el registro de infantes menores de dos años. Con este ajuste, la cifra acumulada del primer semestre se eleva a 11,606,653 viajeros, optimizando la precisión de sus indicadores operativos.