Mulino: ‘Nestlé debe cumplir lo pactado y comprar la leche grado C a los productores’

El presidente José Raúl Mulino afirmó este jueves, durante su conferencia matutina, que “Nestlé Panamá debe cumplir lo pactado y comprar la leche grado C, que fue objeto de la decisión anterior”.

El gobernante panameño se refiere al acuerdo pactado con la compañía a mediados de agosto pasado para reanudar compra de leche grado C.

“La leche grado C es la que más me preocupa, porque es el productor más pequeño y más vulnerable quien la produce”, expresó el mandatario panameño, tras conocerse un comunicado de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, en el que denunció un supuesto incumplimiento por parte de Nestlé de lo acordado previamente.

“Exigimos a las autoridades nacionales hagan cumplir lo pactado con la empresa Nestlé Panamá, y la renegociación del Tratado de Promoción Comercial, al igual que la del resto de los tratados firmados que afectan los intereses nacionales”, afirmó la Anagan.

El gremio recordó que, en julio pasado, la empresa dejó de recibir leche grado C proveniente de 170 unidades productivas localizadas en los centros de acopio de Pedasí y Villa Lourdes.

Asimismo, destacó que la solución negociada y presentada por el gobierno consistía en que la compañía se comprometía a desarrollar un nuevo producto, mientras que, en un plazo perentorio, se regularizaría la recepción de leche por parte de Nestlé.

Como medida temporal, se acordó que dos empresas nacionales asumirían la recepción de la leche de esas 170 unidades productivas.

lamentó que, a pesar de las gestiones realizadas con ejecutivos, estos les comunicaron telefónicamente que “la empresa continuará recibiendo solo a las 400 unidades productivas programadas inicialmente, y que los precios se establecen con base en parámetros físico-químicos en los cuales la compañía es juez y parte”.

Mulino concluyó que investigará lo ocurrido con los ministros que se encargaron de esa negociación.