Municipios apuestan por el turismo creativo para atraer visitantes

La descentralización en Panamá ha comenzado a explorar nuevas fronteras que trascienden la gestión administrativa básica para adentrarse en el motor económico más dinámico del país: el turismo.

La Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) trabaja un ambicioso plan de trabajo conjunto con la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) que busca democratizar el acceso al mercado turístico para todos los distritos del país.

Nadine González, presidenta de Amupa, calificó este acercamiento como un hito histórico, destacando que por primera vez existe una voluntad compartida para que la oferta turística no se limite a los destinos tradicionales, sino que se diversifique en todo el territorio a través de un convenio estratégico de “armónica colaboración”.

Esta nueva visión se fundamenta en lo que González denomina el “mercado creativo”, un ecosistema donde cada autoridad local tiene la misión de identificar y potenciar el producto único de su territorio.

La estrategia es clara: si el país cuenta con artesanos, guías especializados y gestores culturales en zonas remotas, el Estado y el sector privado deben facilitar las plataformas para que estos actores conecten con el flujo de visitantes.

Según detalló la presidenta de Amupa, el convenio —que ya cuenta con el visto bueno técnico y espera la aprobación de la junta directiva de la asociación— permitirá que representantes y alcaldes actúen como promotores directos.

Detalló que un ejemplo tangible de esta iniciativa es el proyecto de llevar el turismo de los distritos a centros de alto consumo como Albrook Mall, permitiendo que productos de Darién, Chiriquí o Azuero estén al alcance tanto del turista internacional como del consumidor local bajo un modelo de turismo de compra y venta.

Uno de los puntos más reveladores y urgentes de esta agenda es el rediseño del destino Darién. La provincia, que en los últimos años ha estado marcada por la crisis humanitaria y el flujo migratorio, busca revertir este escenario mediante lo que González describe como “economía verde”.

Con el apoyo de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el objetivo es convertir el antiguo paso de migrantes en un potencial turístico.

La propuesta de desarrollar la “ruta migrante” y potenciar actividades como el avistamiento de aves, donde Darién posee una ventaja competitiva global, representa un giro radical en la percepción de la provincia.

Este renacer está anclado a proyectos de infraestructura vitales: en menos de dos años, Darién contará con una carretera que permitirá conectar la Ciudad de Panamá con el final de la ruta Panamericana en solo tres horas, además de mejoras significativas en los servicios de salud, condiciones básicas para garantizar la seguridad de cualquier visitante.

González enfatizó que el turismo es la herramienta más efectiva para fortalecer la confianza ciudadana y generar empleos fuera del sector público. “Ante la imposibilidad de que las juntas comunales y alcaldías absorban toda la demanda laboral, la capacitación en turismo prepara a los habitantes para ser dueños de su propio destino económico”, dijo.

El convenio con Camtur busca documentar cada festival, cada fiesta patronal y cada atractivo natural de distritos menos conocidos, como Remedios en Chiriquí, para que dejen de ser tesoros ocultos y se conviertan en epicentros de desarrollo.