Navegación autónoma, el futuro es hoy

Podría sonar como un eco de la literatura industrial del siglo XIX, cuando el novelista francés Emile Zola describía la irrupción de las máquinas en faenas que antes eran patrimonio exclusivo de los hombres, o cuando Dickens retrataba la tensión entre la mano humana y el engranaje metálico. Hoy, esa misma pregunta resurge en el mar: ¿qué ocurre cuando los buques comienzan a navegar sin capitán ni tripulación? La aparición de los Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) obliga a repensar si deben considerarse simples 'drones marítimos' o verdaderos buques bajo la legislación vigente. Esta redefinición no es un detalle técnico: es la llave para que Panamá, potencia registradora de naves, pueda regular y acoger embarcaciones de nueva generación. En un mundo donde la industria marítima internacional vive una transformación acelerada, el país se enfrenta al reto de decidir si quiere ser espectador o protagonista de la revolución autónoma.