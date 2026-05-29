Nuevo grupo europeo negocia ingreso al sistema bancario panameño

La plaza bancaria panameña continúa despertando interés internacional. El superintendente de Bancos (SBP), Milton Ayón Wong, confirmó que además de los tres grupos que habían manifestado intención de ingresar al mercado a inicios de 2026, ahora se suma un nuevo conglomerado europeo en proceso de negociación con una entidad regional ya establecida en el país.

Ayón Wong explicó que este grupo se encuentra en medio de una transacción con una entidad regional que ya opera en el país, lo que abre la posibilidad de ampliar la presencia bancaria hacia jurisdicciones no tradicionales.

“Por temas de confidencialidad no puedo dar mayores detalles, pero sí le puedo decir que es un grupo de Europa, en proceso de negociación con un banco regional que ya está en Panamá”, señaló.

El superintendente destacó que este tipo de movimientos refuerzan la posición de Panamá como centro financiero regional y diversifican la oferta de servicios. Sin embargo, aclaró que la información aún no ha sido presentada oficialmente y que por el momento no puede profundizar en los detalles de la operación.

También destacó que la recién sancionada Ley de Sustancia Económica ha generado un amplio respaldo en el sector financiero panameño, al ser considerada una pieza clave para fortalecer la transparencia y mejorar la reputación internacional del país.

Tanto el superintendente de Bancos de Panamá como la directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos, Raquel Velasco, coincidieron en que la norma representa un paso decisivo para consolidar la confianza en el sistema bancario y atraer inversión extranjera.

Ayón Wong explicó que la banca panameña no se ha visto afectada directamente por la nueva legislación, dado que siempre ha operado con sustancia económica real. “En el caso de Panamá, la sustancia económica siempre ha sido una realidad y no había por qué tocar ese aspecto”, afirmó, al subrayar que el país no es un centro “de placas” como ocurre en otras jurisdicciones del Caribe.

Recordó que los 63 bancos que operan en Panamá cuentan con oficinas físicas, equipos corporativos y operaciones regionales efectivas, lo que demuestra que no se trata de estructuras de papel.

Incluso, añadió, algunos grupos financieros están trasladando sus oficinas familiares y personal corporativo a Panamá, reforzando la presencia real del sector.

El superintendente también destacó el respaldo “unánime” de la Asamblea Nacional a la propuesta del Ejecutivo, lo que consideró un hecho poco común y un reflejo del compromiso del país con la transparencia fiscal.

“Ojalá podamos salir de la lista discriminatoria que nos tienen como paraíso fiscal”, expresó, confiando en que la salida de Panamá de las listas de la OCDE permitiría recuperar la confianza de la banca europea.

Recordó que antes de ser incluido en dichas listas, Panamá contaba con la presencia de bancos franceses y alemanes, y aseguró que la recuperación de esa confianza sería “muy positiva para el centro bancario y para el país”.

Raquel Velasco enfatizó que la percepción internacional había generado un sesgo reputacional en el sistema financiero panameño, aun cuando los flujos cuestionados no necesariamente pasaban por la banca local.

En ese sentido, consideró que la nueva ley aporta seguridad jurídica al Estado y fortalece la imagen corporativa de las empresas domiciliadas en Panamá.

“Esta ley tiene efectos reputacionales positivos para nuestro país. Primero, mejora la imagen de Panamá como una jurisdicción seria. Segundo, ayuda a la salida de las listas grises. Tercero, mejora la confianza bancaria internacional porque facilita relaciones, reduce sospechas de estructuras offshore y mejora los due diligence. Y cuarto, atrae inversión real”, explicó.

Velasco añadió que la norma permitirá transformar sociedades pasivas en operaciones con empleo calificado y servicios corporativos genuinos, lo que contribuirá a un sistema financiero más sólido y transparente. “De una forma generalizada, esta ley tiene muchísimos aspectos positivos para nuestro país e indirectamente para nuestro sistema financiero”, concluyó.