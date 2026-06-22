Organización Mundial de Sanidad Animal ratifica a Panamá como país de bajo riesgo por ‘vacas locas’

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ratificó a Panamá como país de riesgo insignificante frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como la enfermedad de las “vacas locas”, un reconocimiento que mantiene al país dentro del grupo de naciones que cumplen con los estándares internacionales en salud animal e inocuidad de los alimentos.

La categoría fue formalizada mediante la Resolución N.º 23 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OMSA. Panamá recibió por primera vez este estatus en 2011 y lo ha conservado mediante la aplicación de controles sanitarios, vigilancia epidemiológica y programas de prevención.

El reconocimiento representa un respaldo para el sector agropecuario panameño, especialmente en momentos en que el país busca ampliar sus oportunidades comerciales y superar barreras sanitarias para la exportación de carne bovina, incluyendo el acceso al mercado de Estados Unidos bajo el Tratado de Promoción Comercial vigente entre ambos países.

El director nacional de Salud Animal encargado del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Lester Reyes, destacó que la ratificación fortalece la confianza en el sistema sanitario nacional y la posición de Panamá ante mercados internacionales que exigen altos estándares de calidad.

Para mantener esta condición sanitaria, el MIDA, a través de la Dirección Nacional de Salud Animal y el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB y otras EET (Proneet), desarrolla controles basados en detección temprana, seguimiento de sospechas clínicas y diagnóstico especializado.

El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) funciona como centro de referencia nacional para la confirmación oficial de casos, utilizando metodologías recomendadas por la OMSA.

Candy Armuelles, integrante del Proneet, explicó que “actualmente no existe un método efectivo de diagnóstico de la EEB en animales vivos”, por lo que las inspecciones periódicas en fincas, comercios y plantas de procesamiento resultan fundamentales para conservar el estatus sanitario.

Este avance ocurre mientras una comisión integrada por el MIDA, la Agencia Panameña de Alimentos (APA), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el sector privado trabaja en atender los requerimientos técnicos necesarios para avanzar hacia la exportación de carne bovina a Estados Unidos.

En cuanto al desempeño del sector ganadero, cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) reflejan un incremento en la actividad de sacrificio de ganado vacuno. El acumulado general mostró un crecimiento de 0.8% durante los primeros cuatro meses del año, mientras que solo en abril el sacrificio de reses aumentó 1.8% frente al mismo mes del año anterior.

Entre enero y abril de 2026 se procesaron 111,065 cabezas de ganado vacuno, superando las 110,189 registradas en el mismo periodo de 2025. Por provincias, durante abril se registraron aumentos en los mataderos de Herrera (17.5%), Panamá (11.4%) y Chiriquí (4.1%), compensando disminuciones en Veraguas (6.0%), Panamá Oeste (12.1%) y Colón (26.8%).

El mantenimiento de los controles sanitarios y la ratificación internacional de Panamá como país de riesgo insignificante frente a la EEB se convierten en factores determinantes para fortalecer la competitividad del sector ganadero y facilitar la entrada de productos bovinos panameños a mercados internacionales.