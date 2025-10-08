Panamá abre la Semana Mundial de la Energía 2025

Con un mensaje de visión, acción y apertura al diálogo, el<a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia"> <a href="/tag/-/meta/secretaria</a>-de-energia">secretario nacional de Energía</a>, <b>Rodrigo Rodríguez</b>, inauguró la <b>Semana Mundial de la Energía 2025</b>, destacando que Panamá atraviesa un momento clave en su transformación energética, impulsando proyectos de integración regional, <b>modernización del sistema eléctrico y promoción de nuevas inversiones sostenibles</b>.Durante su intervención, Rodríguez subrayó tres pilares de la agenda energética nacional: el <b>avance de la Interconexión Eléctrica Panamá–Colombia, la elaboración del nuevo Plan Energético Nacional 2025-2029</b>, y el <b>programa de licitaciones eléctricas 2025–2028</b>, que contempla <b>más de $650 millones en inversiones</b> para la conversión de plantas existentes y la incorporación de <b>nueva capacidad renovable con sistemas de almacenamiento</b>.<i>'El futuro energético no se construye desde el aislamiento, sino desde la cooperación y la planificación compartida'</i>, enfatizó Rodríguez, al anunciar que en los próximos años el país <b>ampliará de manera significativa la cobertura eléctrica</b>, llevando energía a comunidades rurales que por décadas han esperado este servicio esencial.La ceremonia de apertura contó con la presencia de <b>Angela Wilkinson</b>, secretaria general del Consejo Mundial de Energía, y <b>Héctor Cotes</b>, presidente del <b>Consejo Mundial de Energía–Capítulo Panamá</b>, quienes coincidieron en que Panamá se consolida como un <b>puente energético natural entre regiones</b> y <b>anfitrión ideal del diálogo global sobre el futuro del sector</b>.Cotes explicó a <b>La Estrella de Panamá</b> que el evento reúne a <b>más de 350 líderes de todo el mundo</b>, enfocados en compartir soluciones y buenas prácticas para enfrentar los desafíos energéticos globales.<i>'Panamá fue seleccionada como sede de esta semana internacional porque representa un punto de encuentro entre distintas visiones del desarrollo energético. Aquí se están conectando ideas, experiencias y colaboraciones que ayudarán a hacer la energía más accesible, segura y sostenible'</i>, destacó.El presidente del capítulo local del Consejo Mundial de Energía añadió que el país debe mantener su enfoque en <b>la resiliencia y la inclusión</b>, recordando que <i>'la energía debe ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas que aún no tienen acceso a ella'</i>.La <b>Semana Mundial de la Energía 2025</b>, que se desarrolla del <b>6 al 9 de octubre en Ciudad de Panamá</b>, posiciona al país como <b>plataforma regional para la innovación, la cooperación y el liderazgo en la transición hacia un sistema energético más limpio y eficiente</b>, abriendo nuevas oportunidades para la inversión pública y privada en el sector.