Panamá acogerá la cumbre de cámaras italianas para definir la hoja de ruta económica regional

La Cámara Ítalo-Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura (CAMIP) anunció oficialmente que la Ciudad de Panamá será la sede de la Reunión de Área de las Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior (CCIE) – Área América Latina.

El evento, que se desarrollará del 9 al 11 de abril de 2026, congregará a los máximos representantes de la red cameral con el objetivo de trazar las estrategias económicas y comerciales que regirán el intercambio entre Italia y el continente en los próximos años.

La cumbre cuenta con el respaldo de Assocamerestero, organización vinculada a Unioncamere que supervisa el tejido empresarial de Italia, el cual reportó casi 6 millones de empresas activas al cierre de junio de 2025.

En este contexto, Panamá se posiciona como un actor clave tras haber sido aprobada el pasado 20 de enero de 2026 como la incorporación más reciente a esta red global de 86 cámaras presentes en 63 países.

De acuerdo con las proyecciones de la organización, las cámaras en América Latina representan entre el 25% y el 30% de los socios globales del Sistema Italia. Esto se traduce en un ecosistema de entre 5,000 y 6,000 empresas que son responsables de generar aproximadamente 300,000 empleos directos.

En términos financieros, este bloque dinamiza un flujo de inversión anual estimado entre los 500 y 600 millones de euros, destinados tanto a nuevos proyectos como a la expansión de operaciones existentes.

Bajo la supervisión del Ministerio de las Empresas y del Made in Italy (MIMIT), las delegaciones trabajarán en una agenda técnica que incluye coordinación institucional, financiamiento de proyectos y el fortalecimiento de Panamá como hub regional.

Según informó la CAMIP, el encuentro busca trascender la gestión administrativa para consolidar el sello “Made in Italy” como un estándar de alta tecnología, innovación y sostenibilidad industrial de vanguardia.

Este modelo de colaboración público-privada articula los esfuerzos de la diplomacia italiana, la Italian Trading Agency (ITA) y las CCIE, optimizando las sinergias para maximizar el impacto de las inversiones en mercados emergentes. Con la adopción de las nuevas deliberaciones de área, se espera que el encuentro concluya con una visión renovada que permita a las empresas del Sistema Italia enfrentar con mayor competitividad los retos de los mercados globales.