Panamá ante el asedio global: ¿Podrá el crecimiento resistir el choque de Oriente Medio?

La presidenta del Colegio de Economistas, Yariela Zeballos, advierte que hablar de crecimiento en este contexto exige cautela. Aunque Panamá cerró 2025 con un repunte del 4.4%, la experta lo considera más una recuperación que un verdadero desarrollo. 'Si logramos mantenernos en el 4%, sería un gran logro', señaló. Por su parte, Roger Durán coincide en que el impacto dependerá de la duración del conflicto. 'Si se prolonga tres o cuatro meses, podría haber un decrecimiento de 1% a nivel mundial', recordó, citando estimaciones del FMI. Comentó que, para Panamá, el efecto inmediato es el alza del combustible, que ya representa millones de dólares adicionales en gasto para los consumidores y reduce la circulación de dinero en la economía. 'Alguien va a tener que pagar el costo; si no es el Estado, será el consumidor final', advirtió.